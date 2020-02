Syrie: craignant un «bain de sang» à Idleb, une ONG plaide pour une trêve immédiate

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) a mis en garde mercredi contre la « pire catastrophe » humanitaire du conflit en Syrie si aucun cessez-le-feu n’est conclu dans la région d’Idleb, théâtre d’une offensive du régime et de son allié russe.

Les forces loyalistes soutenues par Moscou ont lancé en décembre une opération militaire d’envergure contre les jihadistes et les rebelles, provoquant le déplacement d’environ 700.000 personnes, selon l’ONU.

« Il s’agit du plus grand déplacement de la pire guerre de notre génération », a déploré mercredi auprès de l’AFP le chef du NRC, Jan Egeland.

La province d’Idleb et ses environs abritent quelque trois millions d’habitants, dont la moitié ont été déplacés d’autres régions reconquises par le régime syrien.

Have the Syrian people been abandoned? @NRC_Egeland: "Yes… the ancient civilization of Syria is being torn to pieces before our eyes. But we cannot give up. The next days are crucial." pic.twitter.com/g3tkiTrznw