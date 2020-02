Washington déploie pour la première fois une «petite» arme nucléaire

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Les Etats-Unis ont annoncé mardi avoir déployé pour la première fois une arme nucléaire de faible puissance à bord d’un sous-marin, affirmant vouloir ainsi dissuader la Russie d’utiliser des armes similaires.

« L’US Navy a déployé la tête nucléaire de faible puissance W76-2 sur un missile balistique lancé depuis un sous-marin », a indiqué dans un communiqué le numéro deux du Pentagone, John Rood.

« Des adversaires potentiels, comme la Russie, pensent qu’utiliser des armes nucléaires de faible puissance leur donnera un avantage sur les Etats-Unis et leurs alliés et partenaires », a ajouté M. Rood, qui confirmait ainsi des informations d’un groupe d’experts, la Federation of American Scientists (FAS).

