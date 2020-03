Afghanistan: au moins 27 morts dans le premier attentat à Kaboul depuis l’accord USA-talibans

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Au moins 27 personnes ont été tuées dans une attaque contre un rassemblement politique dans l’ouest de Kaboul, a-t-on appris auprès du ministère afghan de l’Intérieur, la première du genre dans la capitale depuis l’accord conclu entre les talibans et les Etats-Unis.

Les assaillants ont ouvert le feu depuis un chantier proche de l’évènement, selon le ministère de l’Intérieur.

« Au moins 27 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été tuées et 29 blessées », a déclaré Nasrat Rahimi, le porte-parole de ce ministère, à la chaîne Tolonews. Nizamuddin Jalil, un cadre du ministère de la Santé, a fait état de « 29 morts et 30 blessés, tous des civils », interrogé par l’AFP.

Des photos sur les réseaux sociaux montrent des alignements de corps, dont certains ont le visage recouvert d’un morceau de tissus, signe qu’il s’agit de cadavres.

Des unités des forces spéciales afghanes « mènent des opérations de nettoyage » de la zone, a ajouté M. Rahimi, ajoutant que le bilan « évoluera ».

De nombreux membres de l’élite politique afghane étaient présents, dont le chef de l’exécutif afghan Abdullah Abdullah, qui dit avoir remporté la présidentielle de septembre même si les résultats officiels le donnent perdant.

« Nous étions au milieu de la cérémonie (…) quand soudainement des coups de feu ont retenti », a raconté Mohammad Mohaqiq, le plus connu des hommes politiques hazaras et un proche d’Abdullah Abdullah, également sur Tolonews.

L’ancien président Hamid Karzaï et l’ex-Premier ministre Salahuddin Rabbani, également présents, avaient quitté l’événement un peu plus tôt, a-t-il ajouté.

« Tous les responsables de haut niveau ont été évacués des lieux en toute sécurité », a commenté Nasrat Rahimi, le porte-parole du ministère de l’Intérieur.

President Ghani called Chief Executive Abdullah and Khalili after the attack at a ceremony they were attending to confirm that they were alright, said Palace spox Sediqqi, who added: "In today's terrorist attack, we lost so many of our innocent fellow citizens. It is a sad day."