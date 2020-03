Afghanistan: des insurgés infiltrés tuent 24 policiers et soldats

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Au moins 24 policiers et soldats ont été tués par des insurgés infiltrés dans la police, dans une province largement sous contrôle taliban du sud de l’Afghanistan, ont indiqué vendredi des responsables locaux.

«À 3 h du matin (18 h 30 HE jeudi), 24 membres de la police et de l’armée afghanes sont morts lorsque six infiltrés dans la police ont tiré sur eux alors qu’ils dormaient près de Qalat », la capitale de la province de Zaboul, a déclaré son gouverneur, Rahmatullah Yarmal, à l’AFP.

Le chef du conseil provincial, Ata Jan Haq Bayan, a confirmé ce bilan, ajoutant que les assaillants, qui ont ensuite volé trois véhicules et de l’armement, avaient « des contacts » parmi les talibans.

Quatre membres des forces de sécurité sont également portés disparus, a-t-il poursuivi.

Les talibans, contactés par l’AFP, n’ont pas fait de commentaire.

Quelques heures plus tard, le ministère de la Défense, dans un communiqué, a fait état de 17 morts, 11 militaires et 6 policiers, dans une «attaque des talibans».

Les forces de sécurité afghanes «ne laisseront pas cette attaque sans réponse et vengeront le sang des martyrs», a assuré le ministère, qui minimise régulièrement les pertes qu’infligent les insurgés à ses hommes.

Cette attaque est l’une des plus sanglantes depuis que les États-Unis et les talibans ont signé le 29 février à Doha un accord sur le retrait des forces étrangères d’Afghanistan sous 14 mois, en échange de garanties des rebelles.

Sur Twitter, l’ambassade des États-Unis l’a «fortement condamnée», la qualifiant d’«obscène […] en pleine pandémie mondiale» et alors que l’Afghanistan fêtait vendredi Norouz, le Nouvel An perse. «L’heure de la paix a sonné», a-t-elle insisté.

We strongly condemn Friday’s attack in Zabul & offer our condolences to the brave ANDSF & their families. Afghan security forces honor #Afghanistan by their dedication & service. In the midst of a global pandemic & on Nowruz, attacks like these are obscene. Time for peace is now. https://t.co/PYDuDYTG2c