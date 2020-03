Afghanistan: Washington «s’oppose fermement» à un «gouvernement parallèle»

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Les Etats-Unis ont déclaré lundi « s’opposer fermement » à la formation d’un « gouvernement parallèle » en Afghanistan, où le chef de l’Etat officiellement réélu et son principal adversaire ont tous deux prêté serment comme président.

Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a toutefois salué les déclarations des deux rivaux, le président Ashraf Ghani et Abdullah Abdullah, en faveur du processus de paix. « Les Etats-Unis travaillent à la conclusion d’un accord entre les deux parties », a-t-il dit dans un communiqué.

« Il est capital pour l’avenir du pays et particulièrement pour la paix de faire de la formation d’un gouvernement inclusif et d’un Afghanistan uni une priorité », a-t-il ajouté.

The U.S. strongly supports a unified and sovereign #Afghanistan and opposes any effort to establish a parallel government or any use of force to resolve political differences. Prioritizing an inclusive government is paramount for peace.