Anciens Combattants: restauration du champ d’honneur au cimetière Mountain View

Cette semaine, le ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, Lawrence MacAulay, a annoncé un investissement de plus de 2,7 millions de dollars pour couvrir les frais liés à la restauration du champ d’honneur au cimetière Mountain View de Vancouver.

Nous rendons hommage aux Canadiens qui sont tombés au champ d’honneur et préservons leur héritage de diverses façons, notamment en assurant l’entretien de leurs tombes et de leurs pierres tombales, ici au pays et à l’étranger.

Cette aide financière est accordée dans le cadre du programme d’entretien des stèles funéraires d’Anciens Combattants Canada et servira à nettoyer, à réparer ou à remplacer plus de 7 000 pierres tombales de vétérans. Dans le budget de 2018, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 24,4 millions de dollars sur cinq ans pour effectuer des réparations urgentes sur des pierres tombales de vétérans partout au Canada.

Les travaux, qui devraient s’échelonner sur quatre ans, seront effectués par la Ville de Vancouver au nom d’Anciens Combattants Canada.

D’une superficie totale de 106 acres, le cimetière Mountain View est l’un des plus grands lieux de sépultures militaires du Canada. On y trouve quelque 92 000 tombes et plus de 11 000 vétérans y sont inhumés.

Plus de 7 000 pierres tombales de vétérans seront réparées au @MountainViewCem de Vancouver grâce à un investissement du gouvernement du Canada de 2,7 millions de dollars. Ces marqueurs sont un symbole durable du souvenir de ces vétérans et de leur sacrifice. pic.twitter.com/5BV2luYL6D — Lawrence MacAulay (@L_MacAulay) March 6, 2020

«Marcher dans le champ d’honneur du cimetière Mountain View est une expérience sombre qui suscite l’humilité. Ces hommes et ces femmes – dont certains à l’époque avaient à peine l’âge de conduire – ont risqué leur vie pour notre liberté. Ces pierres tombales servent aujourd’hui de symbole durable du Souvenir, et l’entretien de leur dernier lieu de repos n’est qu’une des façons dont nous pouvons honorer leurs sacrifices.», a déclaré vendredi Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale.

«Nous sommes reconnaissants de l’aide financière que nous a accordée Anciens Combattants Canada. Elle nous permettra de restaurer des milliers de pierres tombales, et nous commémorerons ainsi respectueusement les vétérans de Vancouver et d’ailleurs qui reposent au champ d’honneur.», a pour sa part déclaré le maire de la Ville de Vancouver, Kennedy Stewart.

