Coronavirus: l’OMS demande plus de transparence des Etats du Moyen-Orient

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le directeur régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale Ahmed el-Mandhari a exhorté mercredi les Etats du Moyen-Orient à partager davantage d’informations avec son organisation dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus.

« Nous ne pouvons contrôler cette maladie que si nous avons accès aux informations », a déclaré le Dr Mandhari lors d’une conférence de presse en ligne au Caire, siège de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la Méditerranée orientale.

@WHOEMRO Regional Director:

Objectives of our #COVID19 missions are

🔹Identify transmission dynamics & at-risk populations

🔹Provide guidance on scaling up outbreak response incl. identifying priority control measures, and strengthening preparedness for areas not yet affected pic.twitter.com/b9uqDb0Jxv