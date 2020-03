COVID 19: les Forces canadiennes ont activé la phase 3 de l’opération LASER.

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le chef d’état-major de la Défense, le général Jonathan Vance, a maintenant activé la phase 3 de l’opération LASER, la réponse des Forces armées canadiennes à une situation de pandémie mondiale.

Dans le cadre de l’Op LASER, les Force armées canadiennes mettent en œuvre des mesures pour atténuer les répercussions possibles du virus COVID-19 sur le personnel du ministère et des Forces armées canadiennes. Ces mesures sont nécessaires afin de préserver les capacités et l’état de préparation opérationnels, et d’être prêt à appuyer les objectifs et les demandes d’aide du gouvernement du Canada.

La phase 3 de l’opération LASER est, elle, la réponse à la pandémie.

Activée sur ordre du CEMD, cette phase est caractérisée par une transmission généralisée et durable du virus dans la population générale et par un risque imminent ou l’existence d’un taux d’absentéisme important.

La réponse des Forces armées dépendra alors des répercussions de la maladie à proximité de l’emplacement des éléments des Forces armées canadiennes et des demandes d’assistance aux autorités civiles.

Bref, les Forces armées canadiennes sont prêtes.

Les forces opérationnelles déployées des Forces armées canadiennes assureront la liaison locale avec les autorités en matière de santé des pays hôtes et des forces alliées pour déterminer et surveiller l’état actuel de COVID-19 dans leur zone d’opération et pour coordonner les activités de planification, y compris les mesures de précaution et les plans d’intervention.

Opération LASER 20-01

L’opération LASER 20-01 est l’activation du plan d’urgence (CONPLAN) LASER pour la réponse à une maladie pandémique de type grippal.

Elle comprend quatre phases, soit, outre la phase trois que nous venons de décrire, trois autres phases.