Crimes de guerre en Syrie : Russes et Turcs montrés du doigt par l’ONU

Des enquêteurs de l’ONU ont accusé lundi Moscou de crimes de guerre liés à des frappes aériennes en Syrie et ont averti qu’Ankara pourrait être tenu pour responsable dans des crimes de guerre visant des Kurdes dans le nord du pays.

Ces accusations, bien qu’intervenant dans un contexte de fortes tensions entre la Turquie et les forces syriennes soutenues par la Russie après l’escalade des hostilités dans le dernier bastion rebelle d’Idlib, ne sont toutefois pas directement liées aux récents affrontements.

Dans un rapport publié lundi, qui couvre la période allant de juillet 2019 au 10 janvier, la Commission d’enquête internationale sur la Syrie (COI) affirme avoir trouvé des preuves de la participation d’avions russes lors de deux frappes aériennes à Idlib et dans la campagne de Damas, en juillet et août dernier, qui ont fait plus de 60 morts.

«La Commission a conclu qu’un avion russe a participé à chaque incident », a-t-elle déclaré, ajoutant que « l’armée de l’air russe n’a pas dirigé les attaques vers un objectif militaire spécifique, ce qui équivaut au crime de guerre consistant à lancer des attaques aveugles sur des zones civiles».

Le rapport indique aussi que la Turquie pourrait être pénalement tenue pour responsable de graves violations commises par ses alliés de l’Armée nationale syrienne (des rebelles pro-turcs), dont l’exécution d’une responsable politique kurde.

Les troupes turques et leurs alliés en Syrie ont envahi une partie du nord de la Syrie, après avoir lancé en octobre une campagne militaire contre les forces kurdes qui a provoqué la fuite de dizaines de milliers de personnes.

