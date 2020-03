Deux avions russes interceptés par des chasseurs canadiens et américains

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Deux avions militaires russes ont été escortés lundi à distance de l’Alaska par des chasseurs canadiens et américains, qui les ont suivis jusqu’à ce qu’ils sortent de la zone d’identification de la défense aérienne, a indiqué mardi la sécurité aérienne des États-Unis et du Canada (Norad).

Deux avions de reconnaissance maritime Tu-142 «ont pénétré dans la zone au nord de l’Alaska et y sont restés pendant à peu près quatre heures», a indiqué le Norad dans un communiqué. Ce genre d’incident est relativement rare, le dernier ayant été signalé en août dernier.

Des chasseurs canadiens CF-18 et des chasseurs américains F-22, appuyés par des ravitailleurs KC-135 et un avion de surveillance AWACS, les ont escortés «pendant toute la durée de leur présence dans la zone», a ajouté le commandement américano-canadien.

Les appareils russes se sont approchés à 50 milles nautiques (90 km) de la côte de l’Alaska mais ils sont restés tout le temps dans l’espace aérien international.

