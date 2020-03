Dévoilement de l’affiche qui souligne le 75e anniversaire de la libération des Pays‑Bas

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Cette semaine, le ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, Lawrence MacAulay, était à Vancouver (Colombie‑Britannique) où il a dévoilé l’affiche officielle qui souligne le 75e anniversaire de la libération des Pays‑Bas et de la victoire des Alliés en Europe.

La libération des Pays-Bas a été la dernière contribution importante du Canada pour aider les Alliés à remporter la victoire en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Environ 175 000 Canadiens ont participé à la campagne et plus de 7 600 d’entre eux y ont perdu la vie.

L’affiche présente le sergent (à la retraite) Norman Kirby, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, qui a participé au dévoilement public de l’affiche aux côtés du ministre MacAulay et de Henk Snoeken, consul général du Royaume des Pays‑Bas.

Le sergent (à la retraite) Norman Kirby, vétéran du régiment The North Shore (New Brunswick) Regiment, et son peloton ont contribué à libérer de nombreuses villes néerlandaises dans les dernières semaines de combats avant que le jour de la Victoire en Europe ne soit déclaré le 8 mai 1945. L’arrière‑plan de l’affiche présente des soldats canadiens accueillis chaleureusement par des citoyens hollandais libérés dans la ville de Zwolle en avril 1945.

À Halifax (Nouvelle‑Écosse), Darrell Samson, secrétaire parlementaire du ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, a dévoilé l’affiche aux vétérans à l’édifice commémoratif des anciens combattants Camp Hill.

Les dévoilements d’aujourd’hui sont les premiers d’une série d’activités au Canada et à l’étranger qui auront lieu au cours des prochains mois pour souligner les histoires de braves Canadiens qui ont contribué, au pays et à l’étranger, à la libération des Pays‑Bas et à mettre fin à la Seconde Guerre mondiale en Europe.

Le vétéran de la Seconde Guerre mondiale, Norman Kirby, est le visage d'affiche pour le 75e anniversaire de la libération des Pays-Bas et du jour de la victoire. Fier de dévoiler aujourd'hui avec lui lors du lancement officiel de l'affiche à Vancouver. #VE75 #LeCanadasesouvient pic.twitter.com/l06gHYclTE — Lawrence MacAulay (@L_MacAulay) March 5, 2020

Citations

«Le succès de notre campagne de libération a créé un lien spécial entre le Canada et les Pays-Bas, une amitié qui perdure jusqu’à ce jour. Alors que nous dévoilons cette affiche qui présente le sergent (à la retraite) Norman Kirby, nous nous souvenons de lui et de tous les Canadiens qui ont combattu pour la paix et la liberté pour les Néerlandais et le monde entier, il y a 75 ans.»

Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

«Je suis extrêmement honoré de figurer sur l’affiche qui souligne le 75e anniversaire de la libération des Pays-Bas et de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. C’est un privilège de se retrouver dans cette situation et c’est bien de savoir qu’une jeune génération de Canadiens continuera de s’en souvenir.»

Le sergent (à la retraite) Norman Kirby

Faits en bref