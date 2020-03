Frappes de représailles américaines contre une milice pro-Iran en Irak

Temps de lecture estimé : 3 minutes

L’armée américaine a mené des frappes aériennes contre un groupe pro-iranien en Irak au lendemain de la mort de deux Américains et d’un Britannique dans une attaque à la roquette, a indiqué jeudi soir le Pentagone..

«Ces frappes étaient défensives, proportionnées et en réponse directe à la menace posée par les groupes armés chiites pro-iraniens qui continuent à attaquer les bases accueillant les forces de la coalition» internationale antidjihadiste en Irak, a indiqué le Pentagone dans un communiqué.

Statement from the U.S. @DeptofDefense on precision airstrikes against 5 specific weapons storage sites of non-compliant militias in Iraq. 📃 بيان من وزارة الدفاع الأمريكية عن الضربة الجوية الدقيقة التي أستهدفت خمس مخازن أسلحة تابعة إلى مليشيات خارجة عن القانون في العراق pic.twitter.com/OBytIhpuRg