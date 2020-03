La Grèce en état d’alerte «maximum» face à l’afflux de milliers de migrants à ses portes

Temps de lecture estimé : 4 minutes

La Grèce s’est placée dimanche en état d’alerte « maximum » pour protéger ses frontières face à l’afflux de milliers de migrants aux portes du pays, qui provoque inquiétude et colère sur les îles et dans les localités frontalières.

« Notre conseil de sécurité national a décidé de porter le niveau de protection aux frontières à son maximum », a déclaré le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis au sortir d’une réunion de crise.

🔴 Government Council on National Security (#KYSEA) decides to step up measures to guard #Greece‘s eastern #borders to maximum level



