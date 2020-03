Répercussion de la COVID-19 sur les opérations extérieures des Forces canadiennes

Temps de lecture estimé : 3 minutes

La propagation de la COVID-19 dans le monde entier a des répercussions sur les opérations des Forces armées canadiennes (FAC) dans toutes les régions.

Le chef d’état-major de la Défense, dans sa lettre du 13 mars, a déjà statué que ceux et celles qui servent à l’extérieur du Canada, doivent rester en place, mais «adopter un régime et une posture de protection».

Avec plus de 2 000 membres déployé(e)s dans une vingtaine de missions différentes, les Forces armées canadiennes prennent donc des mesures sans précédent pour protéger la santé et le bien-être de leurs membres, prévenir la propagation de cette maladie et préserver leur capacité à mener les opérations militaires essentielles à leur mission.

Avec la menace du nouveau coronavirus, les Forces armées canadiennes se trouvent dans une situation toute particulière.«Les Forces armées canadiennes ne voient pas de plus grande menace pour nous et pour les Canadiens et les Canadiennes», déclarait le général Vance dans sa lettre, mais «nous avons une obligation existentielle envers le Canada de poursuivre les opérations, de poursuivre les opérations connues et les imprévues.»

Depuis plusieurs semaines maintenant, les Forces armées canadiennes ont donc mis en place des mesures préventives strictes sur l’ensemble de ses missions, basées sur les instructions diffusées par le Groupe des Services de santé des Forces canadiennes aux équipes déployées et sur les conseils des nations hôtes et partenaires.

Voici certains exemples de répercussions de la COVID-19 sur les opérations des Forces armées canadiennes.

Tous les voyages internationaux par avion commercial ont été restreints. Cela inclut la possibilité pour le personnel de prendre congé d’une mission;

Les forces opérationnelles déployées ne participeront pas à des activités de formation, des exercices, des événements et des rassemblements publics qui mettraient les membres des FAC en danger ou contribueraient à la propagation de la COVID-19;

Certains membres des Forces armées canadiennes en opération s’isolent s’ils ont récemment voyagé ou s’ils pensent qu’ils ont pu être exposés à une personne atteinte de la COVID-19.

Jusqu’ici, aucun membre du personnel des Forces armées canadiennes en opération n’a été testé positif pour la COVID-19. Depuis plusieurs semaines maintenant, les Forces armées canadiennes ont mis en place des mesures préventives strictes sur l’ensemble de ses missions, basées sur les instructions diffusées par le Groupe des Services de santé des Forces canadiennes à nos équipes déployées et sur les conseils des nations hôtes et partenaires.

Changements apportés aux opérations spécifiques

On sait que les exercices et entraînements sont annulés. Cette semaine, par exemple, les troupes du 2R22eR qui devaient participer à un exercice dans l’État de New-York et dont le redéploiement était prévu pour le 22 mars sont rentrées maintenant à Valcartier.

Mais, tel que précisé dans cet article, les Forces armées canadiennes poursuivent leurs activités essentielles, incluant les opérations nationales et internationales, et toutes les activités menées en soutien direct à ces opérations,

La situation pourra toutefois entraîner des changements des changements majeurs à certaines opérations spécifiques en raison de la COVID-19.

La première opération ainsi affectée est l’opération PROJECTION.

Le samedi 25 janvier 2020 – le NCSM Shawinigan et le NCSM Glace Bay avaient levé l’ancre pour participer à l’Op PROJECTION Afrique de l’Ouest.

En raison de la pandémie, les NCSM Glace Bay et Shawinigan rentreront maintenant au Canada plus tôt que prévu après l’opération PROJECTION Afrique en raison de l’annulation de deux exercices internationaux en réponse à l’effort mondial pour contenir la propagation de la COVID-19.

Les navires devrait arriver à Halifax à la mi-avril.

