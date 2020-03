Le ministre Champagne conclut son voyage en Lettonie, en Ukraine et en Pologne

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, a conclu cette semaine sa visite en Lettonie, en Ukraine et en Pologne hier, durant laquelle il a insisté sur l’engagement continu du Canada à préserver la sécurité et la défense de la région.

En Ukraine, le ministre Champagne a souligné l’engagement continu du Canada à l’égard des efforts ambitieux de réforme du pays et l’engagement des femmes aux efforts de paix et de sécurité.

Le ministre a également annoncé le versement de plus de deux millions de dollars sur trois ans pour renforcer la capacité de la Police nationale ukrainienne à planifier, à mettre en œuvre, à surveiller et à examiner les processus de réforme.

Le ministre a également discuté du travail que le Canada accomplit pour défendre la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine face à l’agression russe.

«Tout au long de mes rencontres en Lettonie, en Ukraine et en Pologne, j’ai eu l’occasion de discuter des liens étroits qui unissent le Canada et ces trois pays et de mettre en valeur notre étroite collaboration — notamment à l’appui de la sécurité régionale, du commerce et de la coopération politique — qui est essentielle au maintien de l’ordre international fondé sur des règles et à la promotion de la paix et de la stabilité pour tous.», a déclaré le ministre.

L’#Ukraine est sur la ligne de front de la démocratie. J’ai été ravi de rencontrer les troupes de @ForcesCanada qui entraînent les Ukrainiens à #Yavoriv. Le Canada sera toujours aux côtés de l’Ukraine face à l’agression russe. 🇨🇦🇺🇦@HarjitSajjan @tkachukpp pic.twitter.com/Z9LQecILni — François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) March 6, 2020

Au cours de sa visite, le ministre Champagne a rendu visite aux troupes canadiennes déployées au sein du groupement tactique de la présence avancée de l’OTAN en Lettonie dans le cadre de l’opération REASSURANCE du Canada. Il a aussi rendu visite aux troupes canadiennes déployées dans le cadre de l’opération UNIFIER, au Centre international de maintien de la paix et de la sécurité à Yavoriv, en Ukraine. Sur place, il a pu constater de première main le travail important accompli par nos troupes à l’appui de la sécurité dans la région.