Les États-Unis préviennent l’Irak qu’ils «ne toléreront pas les attaques»

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a prévenu le premier ministre irakien que les États-Unis riposteraient «si nécessaire» en cas de nouvelles attaques contre des Américains, après une série de tirs de roquettes meurtriers contre une base militaire en Irak.

Dans cette conversation téléphonique dimanche avec Adel Abdel Mahdi, il a souligné que «l’Amérique ne tolèrerait pas des attaques et menaces contre des vies américaines» et a «réitéré que le gouvernement irakien devait défendre les membres de la coalition» antidjihadiste, selon un communiqué publié lundi par le département d’État américain.

Discussed the deadly attacks on #Iraq’s Camp Taji military base with Prime Minister @AdilAbdAlMahdi . These actions will not be tolerated and the groups responsible must be held accountable by the Government of Iraq.