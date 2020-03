Les réservistes du Groupe-compagnie d’intervention dans l’Arctique de retour du Grand Nord

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Plus de 115 militaires du Groupe compagnie d’intervention dans l’Arctique (GCIA) de la 2e Division du Canada sont récemment revenus de Rankin Inlet, au Nunavut, où ils ont participé à l’opération NANOOK-NUNALIVUT 2020 (Op NA-NU 20) du premier au huit mars afin de mettre à l’épreuve leurs compétences spécialisées dans le domaine arctique et pour réaffirmer leur capacité d’opérer dans le Grand Nord.

Le GCIA est composé composé principalement de réservistes des 35e et 34e Groupe-brigades du Canada GBC et est sous le commandement des Voltigeurs de Québec.

Il a été déployé au village nordique de Rankin Inlet, à distance de la zone d’opération principale de NA-NU 20 qui se déroulait principalement dans la région de Resolute Bay, aussi au Nunavut, et ou le GCIA s’était déployé à l’hivers 2019. La distance entre les différents éléments de l’opération était l’un des nombreux défis auquel les troupes ont dû faire face, le froid glacial étant certainement le défis le plus constant. L’expérience acquise à travers les années et les différents exercices nordiques a cependant fait que l’opération s’est bien déroulée, le GCIA effectuant même des patrouilles de longue distance en motoneiges à plus de 300 km, le tout lui permettant de confirmer sa disponibilité opérationnelle.

NA-NU 20 s’est terminé ludiquement pour les members du GCIA alors qu’ils ont participé à des jeux inuits culturels avec des membres du 1er Groupe de patrouilles des Rangers canadiens à Rankin Inlet, Rangers qui les avaient appuyés et guidés tout au long de l’opération.

Faits en bref

· Du 24 février au 27 mars 2020, les membres des Forces armées canadiennes et leurs partenaires internationaux travailleront ensemble pour améliorer et mettre à l’épreuve leurs compétences spécialisées dans le domaine arctique ainsi que pour réaffirmer leur capacité d’opérer dans le Haut-Arctique.

· Le GCIA est un groupe spécialisé composé de réservistes, qui sont des militaires à temps partiel, volontaires pour servir dans le Grand Nord. Son mandat est d’intervenir rapidement pour des opérations domestiques. Ses membres dévoués et professionnels sont prêts à mettre leurs vies civiles de côté pour venir en aide aux Canadiennes et Canadiens.

· Toutes les activités et les phases de l’Op NA-NU 2020 sont planifiées et commandées par la Force opérationnelle interarmées (Nord) au nom du Commandement des opérations interarmées du Canada et mises en œuvre par l’élément de quartier général de la Force opérationnelle NUNALIVUT, basé à Resolute Bay et à Rankin Inlet, au Nunavut.

*Un texte du Capitaine Derek Picard-Fortin du 35e Groupe-brigade du Canada