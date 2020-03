L’israélienne Elbit Systems choisie pour les systèmes de communication par satellite en mouvement des Forces canadiennes

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Elbit Systems Ltd. a annoncé qu’elle avait été choisie par Rheinmetall Canada Inc. pour fournir des systèmes de communication par satellite en mouvement («SOTM») aux Forces armées canadiennes, dans le cadre du Programme de prolongation de la durée de vie du système de soutien au commandement terrestre (LCSS LE) dont Rheinmetall est le maître d’oeuvre.

Elbit Systems fournira aux Forces armées canadiennes ses systèmes mobiles triple bande ELSAT 2100 SATCOM qui permettent une solution de communication à large bande fiable, en temps réel et en mouvement. En utilisant des satellites militaires et commerciaux, y compris le réseau Wideband Global SATCOM (WGS) du ministère américain de la Défense, les systèmes en déplacement ELSAT 2100 SATCOM permettront aux Forces armées canadiennes de maintenir une connectivité vocale et de données à longue portée entre la commande mobile des véhicules, des éléments de liaison, des véhicules détecteurs à haute priorité ainsi que des quartiers généraux tactiques ou des postes de commandement, leur fournissant des services de réseau à haute capacité et des capacités de commandement en mouvement.

Haim Delmar, vice-président exécutif et directeur général d’Elbit Systems C4I et de la division Cyber, a déclaré: «Nous sommes fiers de notre travail continu avec les Forces armées canadiennes, en leur fournissant des solutions de combat en réseau. Nous continuerons de nous concentrer sur le développement et la livraison de technologies de guerre en réseau de qualité supérieure au Canada et dans d’autres pays Five Eyes.»

Activités antérieures d’Elbit Systems au Canada:

2019 – Elbit Systems a été sélectionné par Rheinmetall Canada pour fournir une charge utile électronique de contre-mesure pour le navire de surface sans pilote Hammerhead de la Marine royale du Canada dans le cadre de son programme Naval Off-Board Anti-Missile Active Decoy (NOMAD). Le système NOMAD est une charge utile d’attaque électronique intégrée à un navire de surface sans pilote pour les opérations de défense antimissile à distance.

2019 – La filiale canadienne d’Elbit Systems, GeoSpectrum Technologies, termine l’évaluation finale de son sondeur passif actif remorqué enroulable (TRAPS) à bord du NCSM Glace Bay de la Marine royale canadienne.

2018 – GeoSpectrum Technologies, filiale canadienne d’Elbit Systems, réalise des essais de guerre anti-sous-marine de son sonar passif actif remorqué enroulable à bord du NCSM Shawinigan de la Marine royale canadienne

2014 – Elbit Systems a obtenu un contrat de Rheinmetall Canada pour fournir des systèmes ELSAT 2100 Satellite-on-the-Move à l’usage des Forces armées canadiennes.

2009 – Elbit Systems a obtenu un contrat de Lockheed Martin Canada pour la fourniture d’équipements de guerre électronique pour le programme de modernisation de la frégate Halifax de la Marine canadienne.

Elbit Systems

Elbit Systems est une entreprise israélienne de la défense, fondée en 1967 et basée à Haïfa.

Elbit Systems Ltd. est une entreprise internationale de haute technologie engagée dans un large éventail de programmes de défense, de sécurité intérieure et commerciaux à travers le monde. La société, qui comprend Elbit Systems et ses filiales, opère dans les domaines de l’aérospatiale, des systèmes terrestres et navals, du commandement, du contrôle, des communications, des ordinateurs, de la surveillance et de la reconnaissance du renseignement («C4ISR»), des systèmes d’aéronefs sans pilote, des systèmes électro-optiques avancés , les systèmes spatiaux électro-optiques, les suites EW, les systèmes d’intelligence du signal, les liaisons de données et les systèmes de communication, les radios et les cyber-systèmes et les munitions. La Société se concentre également sur la mise à niveau des plates-formes existantes, le développement de nouvelles technologies pour la défense, la sécurité intérieure et les applications commerciales et la fourniture d’une gamme de services d’assistance, y compris des systèmes de formation et de simulation.

*Communiqué de Elbit Systems/ 03/03/2020