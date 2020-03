Nouveau coronavirus (COVID-19): instructions aux membres des Forces armées canadiennes

Temps de lecture estimé : 9 minutes

La sous-ministre de la Défense, Jody Thomas, et le chef d’état-major de la Défense, le général Jonathan Vance, ont au sujet du nouveau coronavirus 2019 (COVID-19), qui évolue rapidement, et des mesures pour réduire au minimum les risques pour les membres de l’Équipe de la Défense une déclaration commune et rappelé aux membres des Forces canadiennes et aux employés du ministère la conduite à suivre pour éviter la propagation du virus.

Si vous avez voyagé dans les régions touchées, avez été en contact étroit avec un cas confirmé ou soupçonné de COVID-19 ou avez manipulé du matériel de laboratoire ou des matières biologiques reconnus comme contenant le COVID-19, vous pourriez être à risque.

Pour les membres des FAC, si vous développez une fièvre, une toux ou si vous avez de la difficulté à respirer dans les 14 jours suivant une exposition potentielle, vous devez consulter le personnel médical de votre clinique militaire locale le plus tôt possible.

Pour les employés civils, si vous développez une fièvre, une toux ou si vous avez de la difficulté à respirer dans les 14 jours suivant une exposition potentielle, appelez votre fournisseur de soins de santé ou l’autorité de la santé publique de votre région.

Santé Canada recommande de prendre des précautions générales pour réduire le risque d’infection, comme se laver souvent les mains à l’eau et au savon, tousser ou éternuer dans le coude ou un mouchoir en papier, et éviter de se toucher les yeux, le nez ou la bouche avec des mains non lavées ainsi que tout contact étroit avec des personnes malades.

Comme il s’agit d’une situation en évolution, on recommande de visiter la page Canada.ca/coronavirus pour obtenir les renseignements les plus récents ou consultez la page de l’Intranet de l’Équipe de la Défense (lien accessible uniquement sur le réseau de la Défense nationale) sur le COVID‑19. On peut également suivre l’administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, sur Twitter pour obtenir des renseignements à jour.

Déclaration commune de la sous-ministre et du chef d’état-major de la Défense

Nous reproduisons ici intégralement la déclaration commune de la sous-ministre de la Défense, Jody Thomas, et le chef d’état-major de la Défense, le général Jonathan Vance au sujet du nouveau coronavirus 2019 (COVID-19).

«Nous aimerions communiquer à l’Équipe de la Défense les plus récents renseignements (lien accessible uniquement sur le réseau de la Défense nationale) au sujet du nouveau coronavirus 2019 (COVID-19), qui évolue rapidement, et des mesures que nous prenons pour réduire au minimum les risques pour les membres de l’Équipe de la Défense. En étroite collaboration avec nos partenaires gouvernementaux, nous surveillons la propagation du COVID‑19, nous nous y préparons et nous y réagissons.

«Beaucoup d’entre vous se préparent à voyager pendant les vacances de mars. Le risque pour les voyageurs canadiens à l’étranger est faible, mais il est en croissance et change selon la destination et les plaques tournantes par lesquelles vous passez en route vers votre destination. L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) suit de près la propagation de COVID-19 dans d’autres pays. Veuillez consulter la page portant sur votre destination sur voyage.gc.ca pour obtenir les plus récents conseils aux voyageurs. Si vous voyagez, l’ASPC vous demande de surveiller votre état de santé et d’être attentif à l’apparition de fièvre, de toux et de difficultés respiratoires pendant 14 jours après votre arrivée au Canada. Si vous présentez ces symptômes, appelez l’autorité de santé publique de la province ou du territoire où vous vous trouvez pour l’informer. On vous conseillera sur ce que vous devez faire.

«La principale source d’information faisant autorité pour tous les Canadiens concernant le COVID-19, y compris les employés du gouvernement du Canada, est le site Canada.ca/coronavirus, ainsi que la ligne d’information 1-833-784-4397. Les gestionnaires et les employés doivent consulter de façon quotidienne les conseils compris sur ce site, qui est mis à jour régulièrement. Si vous avez des questions concernant le COVID-19 dans le milieu de travail, nous vous encourageons à consulter l’intranet du GC.

«Aussi, nous encourageons tous les employés et gestionnaires à profiter des services du Programme d’aide aux employés qui vous sont offerts, à vous et aux membres de votre famille.»

Instructions aux membres des Forces armées canadiennes (FAC)

On demande également aux membres des Forces armées canadiennes de consulter le CANFORGEN 039/20 SJS 017/20 031919Z (MISE À JOUR SUR LE NOUVEAU CORONAVIRUS COVID-19) (lien accessible uniquement sur le réseau de la Défense nationale) pour obtenir des instructions supplémentaires concernant les politiques de voyage, les missions de la Défense et les mesures de prévention afin de protéger la force contre le COVID‑19.

Pour ceux (par exemple les réservistes ), qui n’ont pas toujours accès dans leur vie civile au Réseau externe de la défense (DWAN/RED), nous reproduisons également ici en intégralité le CANFORGEN 039/20 SJS 017/20 031919Z.

CANFORGEN 039/20 SJS 017/20 031919Z , Mise à jour du nouveau coronavirus (COVID 19)

UNCLASSIFIED

L ECLOSION DU COVID-19 DEMEURE UNE PREOCCUPATION IMPORTANTE POUR LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE. A CE JOUR, PRES DE 90 000 PERSONNES ONT CONTRACTE LE VIRUS A L ECHELLE MONDIALE, ET PLUS DE 3 000 PERSONNES SONT DECEDEES DE L INFECTION. RECONNAISSANT LA COMPLEXITE DE CETTE SITUATION EN EVOLUTION, LE GOUVERNEMENT DU CANADA (GC) A COMMENCE A DELAISSER LES EFFORTS DE CONFINEMENT, COMME LE RETOUR ASSISTE ET LES OPERATIONS DE QUARANTAINE, AUX MESURES DESTINEES A RETARDER DAVANTAGE ET A ATTENUER LES EFFETS D UNE TRANSMISSION ETENDUE ET SOUTENUE POTENTIELLE DU COVID-19. CONFORMEMENT A LA REFERENCE A, J AI ORDONNE L ACTIVATION DE LA PHASE 2 DU PLAN DE CONTINGENCE LASER (ALERTE PANDEMIQUE/PREPARATION). LE BUT DE CET ORDRE DE MISSION EST DE S ASSURER QUE LES FAC METTENT EN OEUVRE DES MESURES POUR MAINTENIR L EFFICACITE OPERATIONNELLE ET L ETAT DE PREPARATION DES FAC, POUR PRESERVER LES SERVICES DE SANTE ESSENTIELS POUR LES MILITAIRES ET POUR MAINTENIR UN SOUTIEN ADAPTE AUX AUTORITES CIVILES DANS LE CADRE DE L INTERVENTION DU GC. ALORS QUE NOUS POURSUIVONS NOS EFFORTS POUR CONTENIR ET RETARDER LE COVID-19, NOUS EVALUERONS IMMEDIATEMENT LA POSTURE DES FAC AU PAYS ET A L ETRANGER, ACTUALISERONS LES PLANS DE CONTINUITE DES ACTIVITES, PROTEGERONS LES CHAINES D APPROVISIONNEMENT DE LA DEFENSE ET PRENDRONS DES MESURES POUR LIMITER LE RISQUE D INFECTION DE NOS MILITAIRES. DANS CE CONTEXTE, LE PRESENT CANFORGEN VISE A FOURNIR DES DIRECTIVES COMPLEMENTAIRES CONCERNANT LES POLITIQUES RELATIVES AUX VOYAGES, LES ENGAGEMENTS ET LES ACTIVITES DE DEFENSE ET LES MESURES DE SANTE PREVENTIVE AFIN DE MIEUX PROTEGER LA FORCE CONTRE LE COVID-19. EN CE QUI CONCERNE LES DEPLACEMENTS DES MILITAIRES DES FAC, PENDANT QUE NOUS CONTINUONS DE SURVEILLER ET DE METTRE EN OEUVRE LES AVIS DE VOYAGE ET LES AVIS MEDICAUX DU GC, JE PRENDS DES PRECAUTIONS SUPPLEMENTAIRES, PARTICULIEREMENT EN CE QUI A TRAIT A L AUTORISATION DE DEPLACEMENTS NON PERSONNELS ET/OU DE FONCTIONS TEMPORAIRES DANS LES REGIONS OU LA PROPAGATION VIRALE SE POURSUIT, AFIN DE VEILLER A CE QUE LES FORCES MILITAIRES DU CANADA CONTINUENT D AIDER LES AUTORITES CIVILES ET LES CANADIENS AU BESOIN. A COMPTER D AUJOURD HUI, TOUS LES COMMANDEMENTS EVALUERONT LES DEMANDES DE VOYAGES A L ETRANGER NON LIES A UN CONGE DE TRAVAIL TEMPORAIRE (ST) OU LIE A UN CONGE, AU CAS PAR CAS. LES MILITAIRES DOIVENT EVITER DE PLANIFIER UN VOYAGE DANS LES PAYS OU UNE ECLOSION DE COVID-19 SE PRODUIT DANS UN ENDROIT GEOGRAPHIQUE RESTREINT OU IMPORTANT, SURTOUT PARCE QUE LA MALADIE EST NOUVELLEMENT IDENTIFIEE ET REPRESENTE UN CHANGEMENT DANS LES TENDANCES ACTUELLES DE LA MALADIE A L ECHELLE MONDIALE. LES COMMANDANTS N AUTORISERONT LES VOYAGES DANS LES PAYS QUI CONNAISSENT UNE ECLOSION DE COVID-19 QUE S ILS SONT JUGES ESSENTIELS SUR LE PLAN OPERATIONNEL (P. EX., DEPLOIEMENT D EQUIPES MEDICALES DES FAC EN CHINE POUR FACILITER UN RETOUR ASSISTE DIRIGE PAR AMC). LES INSTRUCTIONS RELATIVES AUX VOYAGES EN CHINE ENONCEES A LA REFERENCE B DEMEURENT EXISTANTES DE PLUS, LORS DE L EVALUATION DES DEMANDES DE CONGE ET DE VOYAGE TD, LES COMMANDANTS DEVRAIENT TENIR COMPTE DES RISQUES OPERATIONNELS LIES A LA POSSIBILITE DE RESTRICTIONS INATTENDUES ET EN EVOLUTION RAPIDE DE LA LIBERTE DE MAN�UVRE. CES MESURES POURRAIENT COMPRENDRE L ETABLISSEMENT DE CORDONS, LE REFUS D ENTRER DANS DES PAYS ETRANGERS EN FONCTION DES ANTECEDENTS DE VOYAGE, OU DE NOUVELLES EXIGENCES EN MATIERE DE QUARANTAINE OU D ISOLEMENT. POUR LES MILITAIRES DES FAC ACTUELLEMENT AFFECTES OU DEPLOYES A L ETRANGER, ILS DOIVENT ETRE PRETS A METTRE EN �UVRE LES DIRECTIVES DU PAYS HOTE ET DES ALLIES, SELON LE CAS. LES VOYAGEURS DE RETOUR POURRAIENT SE VOIR REFUSER L ENTREE AU PAYS HOTE EN FONCTION DE LEURS ANTECEDENTS DE VOYAGE ET POURRAIENT ETRE TENUS DE REVENIR AU CANADA POUR LA PERIODE DE SURVEILLANCE APPLICABLE. LORSQU IL Y A DES QUESTIONS OU DES PREOCCUPATIONS A CET EGARD, LES MILITAIRES SONT ENCOURAGES A CONSULTER LEUR AUTORITE MEDICALE SUPERIEURE RESPECTIVE DES FAC. LES MEMBRES DES FAC QUI ONT ETE RAPPELES DE CONGE CONFORMEMENT A L ARTICLE 16.01 DES ORFC OU DONT LE CONGE A ETE ANNULE PEUVENT PRESENTER DES DEMANDES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE TRANSPORT NON REMBOURSES CONFORMEMENT A LA DRAS 209.54. DE PLUS, ON RAPPELLE AUX MEMBRES DES FAC QU ILS DOIVENT PRESENTER UN AVIS D INTENTION DE VOYAGER CONFORMEMENT AU MANUEL DES CONGES DES FAC LORSQU ILS PRESENTENT UN LAISSEZ-PASSER DE CONGE. L AVIS D INTENTION DE VOYAGER SERT A S ASSURER QUE LES MILITAIRES SONT MIS AU COURANT DES RISQUES REGIONAUX AVANT DE VOYAGER. LES RESTRICTIONS PEUVENT ETRE ELARGIES AU BESOIN PAR DES EVALUATIONS CONTINUES. EN VERTU DE L ARTICLE 1.03 DE LA LOI SUR LA DEFENSE NATIONALE, TOUS LES ORDRES ET INSTRUCTIONS DONNES AUX FAC S APPLIQUENT A LA FORCE DE RESERVE SEULEMENT SOUS RESERVE DU CODE DE DISCIPLINE MILITAIRE. TOUTEFOIS, LA CHAINE DE COMMANDEMENT DE LA FORCE DE RESERVE EST ENCOURAGEE A COMMUNIQUER L ESPRIT ET L INTENTION DU PRESENT ORDRE AUX MILITAIRES DE LA RESERVE. DE PLUS, JE DEMANDE AUX COMMANDANTS DE NIVEAU 1 D EXAMINER TOUTES LES ACTIVITES PREVUES DES FAC QUI IMPLIQUENT DE GRANDS RASSEMBLEMENTS ET D ETRE PRETS A ANNULER OU A REPORTER LA PARTICIPATION A DES EVENEMENTS NATIONAUX DISCRETIONNAIRES SI LE CANADA DOIT FAIRE LA TRANSITION VERS L ATTENUATION DES PANDEMIES. DE MEME, LES EMPLOYEURS DE LA FORCE DOIVENT ME DONNER DES CONSEILS SUR LES CHANGEMENTS POSSIBLES A LA POSTURE DES FAC DANS LES OPERATIONS, AU BESOIN. BIEN QU IL RESTE BEAUCOUP A DECOUVRIR AU SUJET DU COVID-19, NOUS SAVONS QUE LA MAJORITE DES PERSONNES QUI CONTRACTENT CETTE INFECTION SE RETABLIRONT, MAIS LA MALADIE EST PARTICULIEREMENT GRAVE POUR LES GROUPES D AGE PLUS AVANCE ET CEUX QUI ONT DES PROBLEMES MEDICAUX SOUS-JACENTS. EN GENERAL, CETTE MALADIE NE SEMBLE PAS ETRE AUSSI GRAVE SUR LE PLAN CLINIQUE QUE L EPIDEMIE DE SRAS DE 2003. IL N EXISTE AUCUN VACCIN OU MEDICAMENT ACTUELLEMENT QUI CIBLE SPECIFIQUEMENT LA PREVENTION OU LE TRAITEMENT DU VIRUS QUI CAUSE LE COVID-19. LA MEILLEURE FACON DE PREVENIR LE COVID-19 EST D EVITER DE CONTRACTER LE COVID-19. EN PRATIQUE, CELA SIGNIFIE APPLIQUER DES NORMES ELEVEES D HYGIENE PERSONNELLE. LES MEMES MESURES QUI EMPECHERONT LA PROPAGATION DU VIRUS DE LA GRIPPE SAISONNIERE (GRIPPE) OU DU RHUME COURANT CONTRIBUERONT A PREVENIR L INFECTION PAR LE VIRUS QUI CAUSE LE COVID-19. CE QUI SIGNIFIE : SE LAVER SOUVENT LES MAINS AVEC DU SAVON ET DE L EAU COURANTE CHAUDE PENDANT 20 SECONDES (SURTOUT AVANT DE MANGER), UTILISER UN DESINFECTANT POUR LES MAINS A BASE D ALCOOL SI DU SAVON ET DE L EAU NE SONT PAS DISPONIBLES, EVITER DE SE TOUCHER LES YEUX, LE NEZ OU LA BOUCHE AVEC LES MAINS NON LAVEES, APPLIQUER L ETIQUETTE APPROPRIEE DE LA TOUX ET DES ETERNUEMENTS EN PUBLIC POUR REDUIRE LA PROPAGATION DES GERMES. COUVREZ VOTRE BOUCHE ET VOTRE NEZ AVEC UN TISSU (OU VOTRE BRAS SI UN TISSU N EST PAS DISPONIBLE). JETEZ IMMEDIATEMENT LES TISSUS QUE VOUS AVEZ UTILISES A LA POUBELLE DES QUE POSSIBLE ET LAVEZ-VOUS LES MAINS PAR LA SUITE, FAIRE PREUVE DE PRUDENCE LORSQUE VOUS DECIDEZ DE PASSER DU TEMPS DANS DE GRANDES FOULES OU DANS DES ENDROITS SURPEUPLES OU VOUS NE POUVEZ PAS FACILEMENT VOUS EXTRAIRE SI VOUS, OU D AUTRES AUTOUR DE VOUS, TOMBEZ MALADE, NE PAS ALLER TRAVAILLER LORSQUE VOUS ETES MALADE, EVITER DE RENDRE VISITE A DES PERSONNES DANS DES HOPITAUX OU DES CENTRES DE SOINS DE LONGUE DUREE SI VOUS ETES MALADE, SI VOUS TOMBEZ MALADE AVEC DES SYMPTOMES DE TYPE GRIPPAL, SUIVEZ LES PROCEDURES APPROPRIEES LORSQUE VOUS DEMANDEZ DES SOINS MEDICAUX. SE FAMILIARISER AVEC LES PROTOCOLES DE L ETABLISSEMENT DE TRAITEMENT MEDICAL LOCAL, QUI PEUVENT INCLURE L APPEL A L AVANCE ET/OU L INSTALLATION IMMEDIATE D UN EQUIPEMENT DE PROTECTION (P. EX., MASQUE) LORS DE LA PRESENTATION AUX SOINS. VOUS DEVEZ INFORMER LES FOURNISSEURS DE SOINS DE SANTE DE TOUT HISTORIQUE DE VOYAGE DES QUE POSSIBLE. CETTE ECLOSION EST UNE SITUATION DYNAMIQUE. LE GOUVERNEMENT DU CANADA PEUT FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS SUR LES FAITS NOUVEAUX LIES AU COVID-19 HTTPS://WWW.CANADA.CA/FR/SANTE-PUBLIQUE/SERVICES/MALADIES/2019-NOUVEAU-CORONAVIRUS.HTML LES CENTRES AMERICAINS DE CONTROLE ET DE PREVENTION DES MALADIES (SITE EN ANGLAIS SEULEMENT) HTTPS://WWW.CDC.GOV/CORONAVIRUS/2019-NCOV/SUMMARY.HTML ET L ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE HTTPS://WWW.WHO.INT/FR/EMERGENCIES/DISEASES/NOVEL-CORONAVIRUS-2019 LE PERSONNEL DES FAC EST AUSSI ENCOURAGE A EXAMINER LA PAGE WEB DU GOUVERNEMENT DU CANADA: QUOTE NOUVELLE INFECTION A CORONAVIRUS : FOIRE AUX QUESTIONS UNQUOTE A HTTPS://WWW.CANADA.CA/FR/SANTE-PUBLIQUE/SERVICES/ MALADIES/2019-NOUVEAU-CORONAVIRUS/FOIRE-AUX-QUESTIONS.HTML SI VOUS CRAIGNEZ UNE EXPOSITION POTENTIELLE AU COVID-19 ET SI VOUS AVEZ EU DE LA FIEVRE ET DE LA TOUX OU DE L ESSOUFFLEMENT DANS LES 14 JOURS SUIVANT VOTRE VOYAGE DANS UN PAYS QUI CONNAIT UNE ECLOSION DE COVID-19 OU SI VOUS ETES ENTRE EN CONTACT AVEC UN PATIENT CONNU DU COVID-19, CONSULTEZ RAPIDEMENT UN MEDECIN. VOUS DEVEZ DIVULGUER VOTRE EXPOSITION/EXPOSITION POTENTIELLE A VOTRE EQUIPE DE SOINS DE SANTE DES QUE POSSIBLE. AFIN DE MAINTENIR NOTRE RECEPTIVITE AU GC ET AUX CANADIENS QUE NOUS SERVONS, JE M ATTENDS A CE QUE TOUS LES MEMBRES DES FAC MAINTIENNENT UN ETAT D ESPRIT DE PREPARATION, DE VIGILANCE ET DE RESILIENCE. J.H. VANCE, GEN, CEMD

Instructions et recommandations aux employés du ministère de la Défense nationale (MDN)

RESTEZ INFORMÉS : veuillez consulter la page Maladie à coronavirus (COVID-19) : Mise à jour sur l’éclosion pour obtenir les plus récents renseignements concernant le COVID-19.

: veuillez consulter la page Maladie à coronavirus (COVID-19) : Mise à jour sur l’éclosion pour obtenir les plus récents renseignements concernant le COVID-19. COMPRENEZ LES OPTIONS DE CONGÉ : le MDN offre différentes options de congé aux employés civils, notamment les suivants : congé de maladie, congé annuel, congé pour s’occuper de la famille et congé payé pour d’autres raisons. Toutes les options de congé sont assujetties aux dispositions de la convention collective relative à chaque employé. À noter : conformément aux directives du BDPRH‑SCT, les employés du gouvernement du Canada qui choisissent de rendre dans les régions touchées pour des raisons personnelles, contrairement aux Conseils aux voyageurs : Maladie à coronavirus (COVID-19) du gouvernement du Canada, ne peuvent pas utiliser la catégorie congé payé pour d’autres raisons. Le MDN recommande plutôt à ses employés de prolonger leur congé annuel ou d’utiliser un congé compensatoire pour la période d’auto-isolement et d’autosurveillance.

: le MDN offre différentes options de congé aux employés civils, notamment les suivants : congé de maladie, congé annuel, congé pour s’occuper de la famille et congé payé pour d’autres raisons. Toutes les options de congé sont assujetties aux dispositions de la convention collective relative à chaque employé. RESTEZ À LA MAISON SI VOUS ÊTES MALADES : les employés qui sont malades doivent prendre un congé de maladie et se sentir à l’aise de se confier à la direction et s’isoler et s’autosurveiller sans pénalité financière, car le Ministère appuie le congé approprié pour des mesures d’isolement et d’autosurveillance.

les employés qui sont malades doivent prendre un congé de maladie et se sentir à l’aise de se confier à la direction et s’isoler et s’autosurveiller sans pénalité financière, car le Ministère appuie le congé approprié pour des mesures d’isolement et d’autosurveillance. CONSULTEZ LES AVIS AUX VOYAGEURS : il est fortement recommandé de se tenir au courant des Conseils de santé aux voyageurs du gouvernement du Canada. Tous les employés civils sont également encouragés à remplir l’Avis d’intention de voyager reproduit dans le CANFORGEN 039/20 SJS 017/20 031919Z (lien accessible uniquement sur le réseau de la Défense nationale).

il est fortement recommandé de se tenir au courant des Conseils de santé aux voyageurs du gouvernement du Canada. Tous les employés civils sont également encouragés à remplir l’Avis d’intention de voyager reproduit dans le CANFORGEN 039/20 SJS 017/20 031919Z (lien accessible uniquement sur le réseau de la Défense nationale). TENEZ COMPTE DE VOTRE RISQUE D’EXPOSITION : si vous travaillez dans des aéroports d’entrée recevant des passagers des régions touchées, ou si vous avez affaire à du personnel travaillant dans des missions diplomatiques qui pourrait avoir été exposé au virus qui cause le COVID-19, consultez les annexes de l’Avis de santé au travail : nouveau coronavirus du Programme de santé professionnelle des fonctionnaires fédéraux (PSPFF) de Santé Canada se rapportant à votre travail pour connaître les procédures spéciales à suivre.

