Nouvel équipement de déneigement pour la 3e Escadre Bagotville et les cinq autres bases d’opérations principales de l’Aviation canadienne

Le ministre de la Défense Harjit Sajjan a annoncé cette semaine que la société Airport Technologies de Southport (Manitoba) a obtenu un contrat pour livrer du nouvel équipement de déneigement des pistes. L’équipement sera utilisé dans six bases d’opérations principales de l’Aviation royale canadienne (ARC).

Ce contrat est l’un des trois ayant été récemment attribués dans le cadre du projet de renouvellement de la capacité de contrôle de la neige et des glaces. Ensemble, ces contrats permettront de livrer de nouveaux chasse-neige, des souffleuses à neige, des balayeuses de pistes et des camions de dégivrage d’aéronefs.

Le projet permettra de remplacer l’équipement qui a environ 30 ans et qui arrive à la fin de sa vie utile.

L’ARC joue un rôle important dans la défense et la sécurité du Canada. Ses principales bases d’opérations au Canada fournissent un soutien aérien aux opérations des Forces armées canadiennes au pays et à l’étranger, y compris les opérations de recherche et de sauvetage au pays et le transport de personnel et du matériel à travers le monde. Un équipement de contrôle de la neige et des glaces est essentiel pour que l’ARC puisse assurer des opérations aériennes sûres et efficaces en tout temps au Canada dans des conditions hivernales pouvant durer jusqu’à six mois ou plus par an.

La première livraison du nouvel équipement devrait arriver à la fois à la 3e Escadre Bagotville et à la 14e Escadre Greenwood en octobre 2020.

Le contrat attribué à Airport Technologies permettra de maintenir 30 emplois au Canada

Citations

«Nous fournirons toujours aux femmes et aux hommes de nos Forces armées canadiennes le soutien et l’équipement dont ils ont besoin. Lorsque l’Aviation royale canadienne est appelée à servir, elle répond. Ces investissements permettent à nos militaires d’accomplir en toute sécurité le travail difficile que nous leur demandons, quelles que soient les conditions météorologiques.»

– Le ministre de la Défense Harjit S. Sajjan

En bref

Voici les entreprises qui ont obtenu des contrats pour livrer le nouvel équipement de déneigement et de dégivrage :

Global Ground Support, Olathe, Kansas, qui a obtenu un contrat d’une valeur de 8,1 millions de dollars ;

Airport Technologies, Southport, Manitoba, qui a obtenu un contrat d’une valeur de 24,6 millions de dollars ;

Fresia s.p.a, Millesimo, Italie, qui a obtenu un contrat d’une valeur de 8,9 millions de dollars.

Ensemble, ces contrats permettront de livrer : 22 souffleuses à neige de piste, 27 chasse-neige de piste, 28 balayeuses de piste tractées (avec une demande de proposition distincte pour trois balayeuses supplémentaires), et 9 camions de dégivrage d’aéronefs, avec une option pour trois autres.

Le nouvel équipement sera livré à : la 3e Escadre Bagotville, la 4e Escadre Cold Lake, la 8e Escadre Trenton, la 14e Escadre Greenwood, la 17e Escadre Winnipeg et la 19e Escadre Comox.