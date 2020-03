Premier coup de fil pour un des Canadiens détenus en Chine

Temps de lecture estimé : 2 minutes

L’ancien diplomate canadien Michael Kovrig, détenu depuis 15 mois en Chine sous l’accusation d’espionnage, a été autorisé à téléphoner à son père gravement malade, a rapporté lundi la diplomatie chinoise.

M. Kovrig a été arrêté en décembre 2018 en même temps qu’un compatriote, Michael Spavor, quelques jours après l’arrestation au Canada d’une dirigeante du géant chinois des télécoms Huawei, Meng Wanzhou, dont Washington réclame l’extradition.

Pékin dément tout lien entre les deux affaires mais Ottawa a qualifié « d’arbitraire » la détention de ses deux ressortissants.

Imagine being locked up in a Chinese prison for 462 days.



You cannot see your family.



No justifiable reason has been given.



That is what our Canadian friend and colleague Michael Kovrig is facing.#FreeMichaelKovrig.https://t.co/LQTnQ451QR pic.twitter.com/HkKwRNErbS