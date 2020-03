Soldats américains en Afghanistan: la CPI se prononce en appel sur l’ouverture d’une enquête pour crimes de guerre

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Les juges de la Cour pénale internationale (CPI) vont se prononcer jeudi en appel sur la demande de la procureure d’ouvrir une enquête pour des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre présumés en Afghanistan, dont des exactions qui auraient été commises par des soldats américains.

