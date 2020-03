Une double attaque suicide contre l’ambassade des États-Unis à Tunis fait six blessés

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Un double attentat suicide a blessé jeudi cinq agents de police déployés devant l’ambassade américaine à Tunis ainsi qu’un civil, a indiqué le ministère de l’Intérieur.

L’explosion a retenti en fin de matinée près de cette représentation diplomatique située dans le quartier des Berges du Lac, à une dizaine de kilomètres du centre-ville.

Les circonstances sont encore confuses.

Selon un responsable de la police interrogé par l’AFP, un assaillant est mort en tentant de forcer l’entrée de l’ambassade, un site sensible protégé par des barrages. Un des kamikazes circulait à moto, a ajouté un autre policier témoin de la scène.

La police scientifique a immédiatement été dépêchée sur les lieux, survolés par un hélicoptère.

L’ambassade américaine a indiqué sur Twitter avoir pris des mesures après une explosion, invitant à éviter la zone.

Emergency personnel are responding to an explosion that occurred near the U.S. Embassy in Tunis. Please avoid the area and monitor local media for updates.