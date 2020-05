Afghanistan: deux employés d’une chaîne de télévision tués par une bombe

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Deux employés d’une chaîne de télévision afghane ont été tués samedi par l’explosion d’une bombe placée en bord de route à Kaboul, alors que le gouvernement s’est dit prêt à débuter des négociations avec les talibans.

« Un journaliste économique et le chauffeur du minibus sont morts quand le véhicule transportant 15 employés de Khurshid TV a été frappé », a expliqué à l’AFP Jawed Farhad, le directeur de cette chaîne de télévision privée.

Two employees of Khurshid TV were killed and more than 6 others were seriously injured after their vehicle was hit by an IED. pic.twitter.com/F0GBGeZHfw