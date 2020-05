DÉMASQUER – La personne derrière l’uniforme

Temps de lecture estimé : < 1 minute

Vous vous demandez qui sont et ce que vivent ces militaires canadiens qui se portent au secours de nos aînés dans les CHSLD du Québec ? Ne manquez pas la série DÉMASQUER, ici-même sur 45eNord.ca

Au cours des prochaines semaines, le professeur Dave Blackburn de l’UQO en collaboration avec le site d’informations et d’actualités militaires 45eNord.ca nous fera découvrir le parcours unique et motivant d’une dizaine de militaires des Forces armées canadiennes qui sont sur la ligne de front (Opération LASER) dans les CHSLD du Québec pour combattre la pandémie de la COVID-19.

Ces portraits ont pour but de faire connaître la personne derrière l’uniforme militaire au grand public et de reconnaître leur dévouement exceptionnel à protéger les Québécoises et Québécois, nos personnes âgées qui ont développé notre nation.

Nous vous ferons connaître bientôt l’horaire de publication de cette série de portraits de nos hommes et femmes en uniforme appelés en renfort en ces temps difficiles.