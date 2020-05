Écrasement du CH-148 Cyclone: déclaration de la famille du caporal-chef Matthew Cousins

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Le 29 avril, l’hélicoptère CH-148 embarqué à bord du NCSM Fredericton, engagé dans une opération de surveillance de l’OTAN avec six personnes à son bord dans le cadre de l’opération REASSURANCE, s’abîmait dans les eaux de la mer Ionienne entre la Grèce et l’Italie, causant la mort des six membres des Forces armées canadiennes qui prenaient place à bord.

Le capitaine le caporal-chef Matthew Cousins, Opérateur de détecteurs électroniques aéroportés, est l’un de ceux qui ont été perdu tragiquement dans cet accident, alors qu’il servait fièrement le Canada à bord du NCSM Fredericton en appui à l’Opération REASSURANCE.

Aujourd’hui, la Défense nationale a publié la déclaration de la famille du caporal-chef Matthew Cousins, que nous reproduisons ici intégralement.

********************************************************************************************************

Le 29 avril 2020, Matthew Cousins a tragiquement perdu la vie pendant un exercice de l’OTAN dans la mer Ionienne alors qu’il servait à bord du NCSM Fredericton.

La carrière de Matthew dans les Forces armées canadiennes s’étend sur 26 ans. Ses intérêts l’ont amené à travailler comme fantassin dans la Réserve, commis de soutien à la gestion des ressources dans la Force régulière, puis finalement, opérateur de détecteurs électroniques aéroportés. Père de famille aimant, son besoin d’offrir une plus grande stabilité à sa famille a influencé ses choix de carrière. Alors que ses enfants grandissaient, la mer et l’Aviation royale canadienne lui offraient l’aventure qu’il recherchait. Aucunement intimidé les difficultés, et capable de les affronter directement, Matt a suivi l’instruction requise et a pris la mer peu de temps après avoir été affecté à Shearwater pour mettre à profit ses nouvelles compétences au large. Son dernier choix de groupe professionnel, à titre d’opérateur de détecteurs électroniques aéroportés, était ce qu’il lui était arrivé de mieux dans sa carrière. Malgré un travail difficile, pour le moins, il s’est montré à la hauteur tous les jours et connaissait le succès.

Matthew a occupé de nombreux rôles quand il était avec nous – mari dévoué, père extraordinaire, fils, frère, collègue et amis de beaucoup. Notre fils décrit Matt comme son modèle. Aussi loin que nous pouvons nous souvenir, il nous répétait qu’il voulait être comme son père. Notre fille le décrit comme une personne unique. Son sens de l’humour était peut-être décalé et repoussait les limites, mais il savait s’en servir au bon moment. Son meilleur ami qualifie la franchise de Matt comme parfois caustique pour certaines personnes, mais cette qualité lui a permis de se trouver un ami inestimable, et pour lequel il sera toujours reconnaissant.

Ses talents étaient nombreux et souvent combinés à un sarcasme vif et à un sourire qui pouvait détendre une salle même dans les moments les plus sombres. Il avait une façon de comprendre les gens, une façon de les pousser à se dépasser, et une détermination sans faille pour atteindre les buts fixés. Ces qualités l’ont aidé à franchir le fil d’arrivée de la compétition Ironman de la BFC Petawawa, et à mettre sur pied un orchestre avec ses meilleurs amis. Et peu importe, à la fin de la journée de travail, il trouvait toujours à accueillir un ami ou un étranger pour profiter de la soirée dans le gazebo.

Un poème intitulé In Waters Deep, par Eileen Mahoney, nous rappelle Matthew

Par respect pour l’auteur et l’origine de ce poème, nous l’insérons en anglais uniquement. Nous vous remercions de votre compréhension.

In ocean wastes no poppies blow,

No crosses stand in ordered row,

There young hearts sleep… beneath the wave……

The spirited, the good, the brave,

But stars a constant vigil keep,

For them who lie beneath the deep.

‘Tis true you cannot kneel in prayer

On certain spot and think. “He’s there.”

But you can to the ocean go…

See whitecaps marching row on row;

Know one for him will always ride…

In and out… with every tide.

And when your span of life is passed,

He’ll meet you at the “Captain’s Mast.”

And they who mourn on distant shore

For sailors who’ll come home no more,

Can dry their tears and pray for these

Who rest beneath the heaving seas…

For stars that shine and winds that blow

And whitecaps marching row on row.

And they can never lonely be

For when they lived… they chose the sea.

Notre famille veut exprimer ses plus sincères condoléances aux familles de Mathew Pyke, Abbigail Cowbrough, Brendan Macdonald, Maxime Miron-Morin et Kevin Hagen. Nos coeurs sont avec vous.

Même si Matthew n’est plus présent physiquement avec nous, son souvenir va perdurer dans nos mémoires. Nous l’avons aimé, nous l’aimons encore, et jamais nous ne l’oublierons.

À lire aussi:

CH-148 Cyclone disparu: tout l’équipage présumé décédé, les opérations de recherche se mue en mission de récupération >>

Un drone de la Marine américaine participera à l’opération de récupération du Cyclone canadien disparu >>

Le Cyclone CH-148 et les membres disparus du NCSM Fredericton sont retrouvés >>