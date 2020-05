La Défense lance un appel pour trouver des solutions aux défis de la COVID-19

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Dans le cadre de l’engagement pris par le gouvernement du Canada de réorienter les programmes d’innovation en cours pour appuyer la lutte contre la propagation de la COVID-19, le ministère de la Défense nationale a annoncé aujourd’hui le premier d’une série d’appels à l’innovation pour trouver des solutions aux principaux défis auxquels le Canada doit faire face.

Dans le cadre d’un premier investissement de 15 M$, trois secteurs d’activités seront mis au défi :

· Procédés et méthodes viables et efficaces pour la décontamination rapide et sécuritaire des espaces de travail clos (p. ex., édifices et moyens de transport) où se trouve de l’équipement sensible;

· Matériaux et modèles novateurs pour faciliter la décontamination des équipements de protection individuelle (EPI), des vêtements et du matériel de travail pour le personnel qui intervient lors d’incidents présentant des dangers biologiques;

· Solutions de cueillette de données pour faciliter la détection rapide et la surveillance collective des éclosions de maladies contagieuses.

Les secteurs d’activités mis au défi ont été sélectionnés par des comités pluriministériels chapeautés par le Conseil national de recherches du Canada, dans le cadre du Programme d’acquisition de défis COVID-19.

En plus de l’appel à l’innovation, les comités sollicitent la participation des petites et moyennes entreprises canadiennes en leur demandant d’ajuster les produits qu’ils s’apprêtent à mettre sur le marché pour répondre aux besoins liés à la COVID-19. Les solutions prometteuses dans les domaines des EPI, de la désinfection, des diagnostics et tests, de la thérapeutique, et des technologies de suivi des maladies pourraient recevoir du financement pour pousser plus loin leurs solutions intéressantes. L’initiative est le fruit d’une collaboration avec le Conseil national de recherches du Canada, l’Agence de la santé publique du Canada et Santé Canada, et elle prévoit un investissement additionnel pouvant atteindre10 M$.

Les innovateurs sont invités à consulter le site Web du programme IDEeS pour en savoir plus sur les appels à l’innovation et la participation au programme.

Citation

«Nous vivons une situation sans précédent. Nous devons mettre à profit tous les grands esprits et les innovateurs dans le cadre de nos efforts pour vaincre la COVID-19. Nous allons investir dans les Canadiens afin de trouver des solutions novatrices pour protéger les femmes et les hommes des Forces armées canadiennes, bien sûr, mais aussi l’ensemble de la population canadienne.»

Le ministre de la Défense Harjit Singh Sajjan

En bref

Appel à l’innovation – Des défis pour les innovateurs canadiens

· Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme Innovation pour la défense, l’excellence et la sécurité (IDEeS) du MDN, en collaboration avec le programme du Centre des sciences pour la sécurité.

· L’appel sera clôturé le 23 juin 2020, et les contrats devraient être attribués cet été.

Programme d’acquisition de défis COVID-19

· Le MDN participe par l’intermédiaire de ses spécialistes dans les domaines de la sécurité publique, des interventions médicales et de la biologie/chimie qui siègent aux comités.