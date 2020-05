La revue militaire du 18 au 24 mai 2020

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Après l’accident le 29 avril du CH-148 Cyclone déployé dans le cadre de l’opération REASSURANCE, un accident tragique ici au Canada vient assombrir l’opération INSPIRATION quand, le 17 mai 2020 vers 11 h 45 peu après le décollage de l’aéroport de Kamloops, le Snowbird 11, un des Snowbirds CT-114 Tutor des Forces canadiennes, s’ écrasé dans un quartier résidentiel à proximité de l’aéroport.

Alors que l’épave du CH-148 Cyclone disparu en avril repose par 3 000 m de profondeur dans les eaux de la mer Ionnienne, un drone de la Marine américaine participera à l’opération récupération.

Ici, le nombre de militaires qui assistent les autorités civiles dans les établissements de soins de longue durée dans le cadre de l’opération LASER atteints de la COVID-19 fait cette semaine un bon spectaculaire, passant de 5 à 28 en moins de deux semaines.

Et, COVID oblige, le Collège militaire royal du Canada (CMR) a tenu une cérémonie virtuelle de collation des grades et de remise des commissions d’officier pour célébrer la promotion de 2020. Une cérémonie virtuelle, mais des diplômes bien réels et chèrement gagnés…

Pendant ce temps, «dans une galaxie près de chez vous», après le pacte sur le programme nucléaire iranien, dénoncé en 2018, et le traité INF sur les missiles terrestres de moyenne portée, abandonné en 2019, Trump veut se retirer du traité Open Skies (Ciel ouvert) et du Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, en plus d’être de la guerre verbale avec Pékin qui risque de dégénérer.

