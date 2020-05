La revue militaire du 24 au 31 mai 2020

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Comme chaque semaine depuis plus de sept ans, 45eNord.ca retient pour vous l’essentiel de l’actualité de la semaine écoulée.

Cette semaine, l’actualité d’ici est encore dominée par la COVID-19, à commencer par deux rapports d’observation des Forces armées canadiennes sur les établissements où elles ont été appelées en renfort, le premier, sur les établissements en Ontario, l’horreur, le deuxième, sur les CHSLD au Québec, moins accablant, mais jetant tout de même une lumière crue sur des problèmes récurrents négligés depuis trop longtemps.

Rapport accablant des Forces armées sur la situation dans les centres pour aînés en Ontario >>

Op LASER au Québec: le rapport d’observation jette une lumière crue sur des problèmes récurrents >>

Opération LASER dans les CHSLD: le devoir de parler, et de parler clairement >>

La Défense lance un appel pour trouver des solutions aux défis de la COVID-19 >>

Mais, malgré la pandémie, la vie continue, même en ces temps de COVID, le Canada complète une opération interalliée en Islande et, au Moyen-Orient, l’opération IMPACT accueille un nouveau commandant.

Même en ces temps de COVID, le Canada complète une opération interalliée en Islande >>

Nouveau commandant de la Force opérationnelle interarmées – IMPACT et de la Force opérationnelle du Centre >>

Et aussi une bonne nouvelle, tôt le matin du 27 mai 2020, une équipe mixte de recherche et sauvetage des Forces armées canadiennes (FAC) et de la United States Navy (USN), retrouve le Stalker 22 [nom de code du Cyclone disparu, NDLR] et les membres disparus du NCSM Fredericton.

Le Cyclone CH-148 et les membres disparus du NCSM Fredericton sont retrouvés >>

Aussi dans l’actualité

La série DÉMASQUER se continue alors qu’au fil des semaines, Dave Blackburn et 45eNord.ca vous présentent le parcours unique d’une dizaine de militaires qui sont sur la ligne de front (Opération LASER) dans les CHSLD du Québec pour combattre la COVID-19.

Série DÉMASQUER – la personne derrière l’uniforme/le caporal Gabriel Houde du 12 RBC >>

Série DÉMASQUER – la personne derrière l’uniforme/le Sous-lieutenant Baciu du 4e Bataillon du R22eR >>

Série DÉMASQUER – la personne derrière l’uniforme/ la caporale Bitton des Canadian Grenadier Guards >>

Sur la scène politique canadienne:

La présence de l’armée dans les CHSLD reste une anomalie, rappelle le premier ministre canadien auquel fait écho le ministre de la Défense nationale et…plusieurs de nos lecteurs.

La présence de l’armée dans les CHSLD reste une anomalie, rappelle le premier ministre canadien >>

Et, dans un autre registre, avec la dirigeante chinoise Meng Wanzhou qui est déboutée en cour, le Canada est encore pris en étau entre deux géants, son puissant voisin et la Chine qui n’hésite pas à menacer.

Affaire Huawei: la procédure d’extradition contre Meng Wanzhou peut aller de l’avant >>