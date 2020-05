L’administration Trump prépare une nouvelle vente d’armes à l’Arabie saoudite

Temps de lecture estimé : 2 minutes

L’administration du président Donald Trump veut à nouveau vendre des armes à l’Arabie saoudite, un an après un mégacontrat conclu malgré l’opposition du Congrès, a révélé mercredi un influent sénateur américain, qui s’y oppose.

«L’administration tente actuellement de vendre des milliers de bombes de précision supplémentaires à “l’ami” du président, le prince héritier Mohammed ben Salmane», indique l’élu du New Jersey Bob Menendez dans une tribune publiée sur le site de CNN.

Le gouvernement veut conclure cette vente, dont les détails n’ont pas encore été rendus publics, «alors que les Saoudiens disent vouloir mettre un terme à leur guerre ratée et brutale au Yémen», ajoute-t-il.

NEW: The Trump Admin is currently trying to sell thousands more bombs to the President’s “friend,” Saudi Crown Prince bin Salman.



This comes on the heels of the firing of IG Linick, who was reportedly investigating their last arms sale to the Saudis. https://t.co/VJbOLe5GTP