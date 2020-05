CMR: plus de 230 nouveaux officiers ont reçu leur diplôme lors d’une cérémonie virtuelle

Temps de lecture estimé : 5 minutes

Le Collège militaire royal du Canada (CMR) a tenu aujourd’hui une cérémonie virtuelle de collation des grades et de remise des commissions d’officier pour célébrer la promotion de 2020.

La cérémonie de deux heures, qui s’est tenue dans la salle Currie, lieu empreint d’histoire, a été organisée dans le respect des règles provinciales en matière d’éloignement physique et diffusée en direct sur la page Facebook du CMR. Des photos des diplômés et des lauréats de prix étaient projetées pendant la lecture des noms.



La cérémonie comprenait un message vidéo préenregistré du ministre de la Défense nationale Harjit S. Sajjan, en sa qualité de chancelier et président du CMR. Le chef d’état‑major de la Défense, le général Jonathan Vance, le lieutenant‑général à la retraite, sénateur et humanitaire de renom Roméo Dallaire, ainsi que le colonel Chris Hadfield, astronaute canadien, tous d’anciens élèves‑officiers, se sont aussi adressés aux membres de la promotion de 2020 par messages vidéos.



À titre de vice‑chancelier et commandant du CMR, le brigadier‑général Sébastien Bouchard a remis (in absentia) plus de 300 diplômes de premier cycle et de cycles supérieurs aux membres de la promotion de 2020, et il a annoncé officiellement l’attribution d’une commission d’officier aux plus de 235 élèves‑officiers et aspirants de marine de quatrième année qui ont satisfait à toutes les exigences pour devenir sous‑lieutenants et enseignes de vaisseau de 2e classe dans les Forces armées canadiennes.



La cérémonie peut être visionnée au : https://www.facebook.com/RMCCanadaCMR.

Citations

«Aujourd’hui marque le début d’un nouveau chapitre de votre vie. Bien que cette cérémonie soit normalement caractérisée par votre passage sous l’Arche commémorative avec vos épées brandies vers le ciel, la célébration de votre réussite n’est en rien diminuée par les changements que nous avons dû apporter pour nous adapter à cette pandémie mondiale. En tant qu’élève‑officier, chacun d’entre vous a consacré des centaines d’heures de travail acharné pour arriver à ce jour. Je suis convaincu que vous incarnerez tous la Vérité, le Devoir et la Vaillance pour tous ceux qui seront sous votre commandement et tous ceux que vous servirez. Je vous remercie de la part de tous les Canadiens. Nous sommes fiers de vous.»

Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale

«Vos années d’études au Collège militaire royal du Canada et les capacités d’adaptation dont vous avez fait preuve pour surmonter les défis liés à la COVID-19 vous seront utiles. Les Forces armées canadiennes sont fières de vous voir recevoir vos diplômes aujourd’hui, et elles vous accueillent dans l’organisation, où vous mènerez une carrière de service à la population canadienne. Notre environnement opérationnel au pays comme à l’étranger est à la fois complexe, ambigu et hautement contesté. En tant que diplômés du CMR, vous vous êtes montrés intelligents, résilients, aptes au combat et aptes à diriger.»

Le général Jonathan Vance, chef d’état‑major de la défense

«Les trois collèges de l’Académie canadienne de la Défense produisent les dirigeants des Forces armées canadiennes d’aujourd’hui et de demain. Malgré les contraintes imposées en raison de la COVID-19, lesquelles ont obligé les étudiants à quitter le campus quelques semaines avant la tenue des examens et à reprendre leurs études en ligne à l’échelle du Canada, les membres du personnel et du corps professoral du Collège militaire royal du Canada ont accompli leur mission et ils continuent de produire des officiers ayant un sens éthique et les capacités mentales, physiques et linguistiques dont ils ont besoin pour diriger avec distinction et confiance.»

Le contre‑amiral Luc Cassivi, commandant de l’Académie canadienne de la Défense

«Il s’agit normalement d’une période de célébration au CMR, le moment où nos diplômés, après quatre années de travail acharné, reçoivent enfin leur commission et se voient conférer le droit de défiler sous l’Arche commémorative, l’épée haute. Il s’agit normalement d’une période de grande fierté – et nous sommes tout aussi fiers cette année. La promotion de 2020 est unique, et ceux et celles qui en font partie ont montré leur capacité d’adaptation – ayant composé avec des changements institutionnels s’échelonnant sur plusieurs années qui ont consolidé le CMR et, plus récemment, ayant surmonté les défis singuliers entourant la COVID‑19. Ils ont démontré qu’ils sont prêts à relever les défis dynamiques auxquels ils feront face en tant que dirigeants au sein des Forces armées canadiennes. Je leur souhaite beaucoup de succès, et le fait de connaître les quatre piliers associés au diplôme du RMC – les études, le conditionnement physique, le bilinguisme et l’instruction militaire – leur sera utile tout au long de leur carrière, en tant que dirigeants au service du Canada.»

Le brigadier-général Sébastien Bouchard, commandant du Collège militaire royal du Canada

«Je suis très fier de tous nos diplômés. L’obtention d’un grade universitaire constitue une réalisation importante dans des circonstances idéales, mais elle est d’autant plus importante compte tenu des défis inattendus posés par la crise de COVID-19. J’applaudis également tous les membres du personnel et du corps professoral qui ont répondu à l’appel et qui ont changé le cours des choses à un moment où leur enseignement, leur mentorat, leur soutien et leur leadership exceptionnels étaient plus que jamais nécessaires. Nos diplômés se sont montrés capables d’accomplir des choses extraordinaires, et je suis certain qu’ils sont bien placés pour connaître davantage de succès à l’avenir.»

M. Harry Kowal, recteur du Collège militaire royal du Canada

Faits en bref

Fondé en 1874, le Collège militaire royal du Canada (CMR) a comme mission, en tant qu’université militaire du Canada, de former, d’instruire et d’inspirer des leaders bilingues (français et anglais) qui ont un sens de l’éthique et sont aptes à servir les Forces armées canadiennes et le Canada.

Le CMR est une université reconnue qui offre une grande variété de programmes en arts, en sciences et en génie, au premier cycle et aux cycles supérieurs, à ses quelque 2 500 étudiants à temps plein et à temps partiel. Le programme d’études de base du CMR est conçu pour offrir une formation équilibrée en arts libéraux, en sciences et en formation militaire.

Afin de réduire le risque posé par la propagation de la COVID-19, le chef d’état‑major de la défense a demandé au CMR, à la mi‑mars 2020, de réduire immédiatement et autant que possible la population étudiante présente sur le campus. Tous les élèves‑officiers ont donc quitté le campus du CMR à la fin de mars et terminé l’année scolaire en ligne. Cela signifie aussi que la traditionnelle cérémonie de collation des grades et de remise des commissions d’officier de l’université ne pouvait pas avoir lieu comme prévu.

La cérémonie de collation des grades et de remise des commissions d’officier s’est déroulée de manière virtuelle et a été diffusée en direct afin de permettre au CMR de souligner les réalisations universitaires et militaires des diplômés tout en respectant les contraintes et les exigences relatives au contexte actuel de pandémie de COVID‑19.

Les grades conférés in absentia comprennent: deux doctorats en philosophie, 52 maîtrises, environ 280 baccalauréats, ainsi que des certificats universitaires.

Les membres de la promotion de 2020 qui souhaitent recevoir leur diplôme en personne seront invités à revenir au CMR pour participer à des cérémonies de remise des diplômes ultérieures.

Le ministre de la Défense nationale, l’honorable Harjit S. Sajjan, est chancelier et président du Collège militaire royal du Canada.