Pompeo demande la libération d’un Américain accusé d’espionnage en Russie

Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a réclamé samedi la libération de l’ex-marine américano-britannique Paul Whelan, accusé d’espionnage, et a dénoncé son traitement en détention en Russie, alors que ce dernier a été opéré en urgence cette semaine.

«Il est inacceptable que Paul Whelan n’ait pas eu accès aux soins médicaux nécessaires avant que sa situation ne devienne urgente. Nous demandons la libération de Paul», a tweeté le secrétaire d’État américain.

It is unacceptable that Paul Whelan has been denied necessary medical treatment until his condition became dire. We demand Paul’s release.