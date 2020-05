Temps de lecture estimé : 4 minutes

Le rapport annuel de 2019 de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire du Canada (CPPM ou la Commission), déposé au Parlement aujourd’hui par Harjit Sajjan, ministre de la Défense nationale, présente une rétrospective de 20 ans de surveillance civile de la police militaire du Canada.

Le 20e anniversaire de la Commission a fait l’objet d’un symposium d’une journée le 3 décembre 2019, qui a comporté une table ronde sur les défis de l’avenir auxquels sont confrontés la police militaire et civile et les organismes de surveillance de la police civile. Parmi les panélistes figuraient la commissaire de la Gendarmerie royale canadienne (GRC) Brenda Lucki, la commodore Geneviève Bernatchez, juge-avocat général (JAG), le brigadier-général Simon Trudeau, Grand Prévôt des Forces canadiennes (GPFC), le brigadier-général (retraité) Robert Delaney (ancien GPFC) et le professeur Kent Roach de la Faculté de droit de l’Université de Toronto. L’ancien président de la CPPM, Glenn Stannard, a animé la discussion.

Au cours de la dernière année, la CPPM a continué de faire des progrès constants dans le domaine de deux enquêtes d’intérêt public (EIP).

La Commission a conclu des entrevues avec des témoins et des sujets, a demandé des renseignements et des documents supplémentaires aux Forces armées canadiennes (FAC) et les enquêteurs de la CPPM ont complété le rapport d’enquête dans l’EIP sur une plainte anonyme concernant le traitement des détenus en Afghanistan en 2010-2011. Le banc de la Commission rédige présentement le rapport intérimaire sur la plainte.

Tout au long de 2019, les enquêteurs de la Commission ont fait de nombreuses demandes de divulgation supplémentaire du Grand prévôt es Forces canadiennes (GPFC) dans l’EIP de Beamish. L’enquête, sur la pertinence d’une enquête des Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC) sur une plainte historique concernant la torture et les mauvais traitements infligés à des membres des FAC pendant la formation, a été lancée en 2018. Depuis, les enquêteurs ont mené 23 entrevues avec des témoins. En 2019, de nouveaux témoins et un autre sujet de la plainte ont été identifiés suite à l’information recueillie au fur et à mesure que l’enquête avançait.

Le rapport annuel de 2019, Deux décennies de surveillance: effectuer un changement culturel dans le maintien de l’ordre comprend des résumés des examens et enquêtes de la Commission sur les plaintes, des mises à jour sur la gestion financière et la gestion de l’information et les activités en technologie de l’information, et souligne l’engagement de la Commission envers la santé mentale et le mieux-être de son personnel. En outre, le rapport présente un résumé des jalons de la Commission au cours de ses deux premières décennies d’opérations.



Citations

« L’un des principaux défis auxquels font face les services de police militaires et civile est de déterminer où placer la barre pour ce qui est des attentes en matière d’intervention policière. Cette question et d’autres questions importantes feront l’objet d’études et de discussions alors que la CPPM entame sa troisième décennie d’existence. »

Hilary C. McCormack

Présidente

Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire du Canada



Faits en bref