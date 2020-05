Série DÉMASQUER – la personne derrière l’uniforme/ la caporale Bitton du Royal Montreal Regiment

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Au fil des semaines, le professeur Dave Blackburn de l’UQO en collaboration avec 45eNord.ca nous fait découvrir le parcours unique et motivant d’une dizaine de militaires des Forces armées canadiennes qui sont sur la ligne de front (Opération LASER) dans les CHSLD du Québec pour combattre la pandémie de la COVID-19. Ces portraits ont pour but de faire connaître la personne derrière l’uniforme militaire au grand public et de reconnaître leur dévouement exceptionnel à protéger les Québécoises et Québécois, nos personnes âgées qui ont développé notre nation.

La Caporale Raquel Bitton: des sons harmonieux et mélodieux qui réchauffent le cœur des personnes âgées en CHSLD

Membre des Forces armées canadiennes depuis 4 ans, la Caporale Raquel Bitton occupe le métier de fantassin au sein du Royal Montreal Regiment. Elle est originaire de la région de Montréal et elle s’est enrôlée dans les FAC afin d’accomplir un travail épanouissant.

En 2017, la Caporale Bitton a participé à l’Opération LENTUS qui venait en aide aux populations locales touchées par les inondations printanières. Au cours des deux étés suivants (2018 et 2019), elle a fait des devoirs publics à la Garde de cérémonie des FAC. En préparation pour aller compléter son cours de qualification élémentaire en leadership, la Caporale Bitton occupe depuis un an la position d’adjoint de section.

Dans le cadre de l’Opération LASER, la Caporale Bitton est présentement affectée au CHLSD privé Les Résidences Floralies à LaSalle. Ce CHSLD compte un peu plus de 230 unités d’hébergement pour des personnes âgées en perte d’autonomie (non-autonomes, semi-autonomes), autonomes, en convalescence, retraitées et vivant avec la maladie de Parkinson. Sa principale tâche consiste à offrir une aide service en faisant une rotation entre des rôles de préposée aux bénéficiaires, des rôles au sein de l’équipe de nettoyage ainsi qu’au sein de l’équipe des commis.

Plus concrètement, la Caporale Bitton assiste le personnel médical dans l’alimentation, l’hygiène et les soins généraux auprès des résidents et des résidentes. Elle contribue à désinfecter les surfaces, les planchers et à faire la lessive au CHSLD. Elle aide aussi au réapprovisionnement des stations d’équipements de protection individuelle. Un aspect très valorisant de son travail aux Résidences Floralies est qu’elle brise l’isolement des résidents et des résidentes en discutant, en jouant avec eux et en les aidant à faire des appels téléphoniques ou des séances virtuelles avec les membres de leur famille.

Bien évidemment, la participation à l’Opération LASER comporte des défis imposants, car la présente pandémie touche directement des personnes plus vulnérables. Pour la Caporale Bitton, le plus grand défi est de voir des personnes souffrir en raison de leurs limitations physiques et vivre une grande solitude.

Pour arriver à décompresser et à garder un bon moral, la Caporale Bitton pratique le yoga, la danse de même que la natation. Elle apprécie aussi écrire des chansons et chanter, jouer de la harpe et étudier la musique.

Les résidents et les résidentes des Résidences Floralies de LaSalle sont privilégiés, car ils et elles ont droit à des concerts de harpe et de chant de la part de la Caporale Bitton. En effet, cette dernière n’hésite aucunement à mettre ses talents de musicienne et de chanteuse à profit en jouant dans la cour de la résidence, tout cela dans le but d’apaiser la dureté du moment. Les résidents et les résidentes apprécient grandement ces moments magiques et les sons harmonieux et mélodieux de la harpe.

Merci Caporale Bitton pour votre service ! Merci pour votre dévouement et votre engagement à aider les personnes âgées du Québec dans les CHSLD !

