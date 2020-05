Série DÉMASQUER – la personne derrière l’uniforme/le caporal Gabriel Houde du 12 RBC

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Au cours des prochaines semaines, le professeur Dave Blackburn de l’UQO en collaboration avec le site d’informations et d’actualités militaires 45eNord.ca nous fera découvrir le parcours unique et motivant d’une dizaine de militaires des Forces armées canadiennes qui sont sur la ligne de front (Opération LASER) dans les CHSLD du Québec pour combattre la pandémie de la COVID-19.

Ces portraits ont pour but de faire connaître la personne derrière l’uniforme militaire au grand public et de reconnaître leur dévouement exceptionnel à protéger les Québécoises et Québécois, nos personnes âgées qui ont développé notre nation.

Le Caporal Gabriël Houde: se dépasser physiquement et mentalement sur le terrain

Originaire de la région de Lanaudière, le Caporal Gabriel Houde est un membre d’équipage dans l’arme blindée. Il est actuellement affecté à la Base des Forces canadiennes de Valcartier. Il est un membre militaire des Forces armées canadiennes (FAC) depuis quatre ans.

Son désir de joindre les forces date de son adolescence. À cette époque, il était très sportif et la carrière militaire représentait la meilleure façon de concilier son amour pour le sport avec un travail stimulant autant sur le plan physique que mental.

En plus de posséder des qualifications de chauffeur et de tireur sur les véhicules blindés LAV 6.0 et Coyote, le Caporal Houde est aussi opérateur du renseignement tactique tout comme répondant en soins en situation de combat.

Afin de se maintenir en bonne forme physique et mentale, il pratique le vélo de route, la course à pied, la randonnée et la marche en forêt, le hockey et le ski de fond et il apprécie voyager.

Dans le cadre de l’Opération LASER, le Caporal Houde est sur la ligne de front pour combattre la COVID-19 au CHLSD Auclair à Montréal. Il agit comme gestionnaire de l’inventaire ainsi que gestionnaire d’une base de données de suivi de l’état des patients. Ses rôles et responsabilités sont très importants, car il permet d’offrir un suivi précis aux médecins et administrateurs du CHSLD sur l’état des patients ainsi que l’inventaire du matériel médical. Son travail a aussi permis la mise en place d’un système de commande téléphonique pour la livraison d’équipements médicaux du lieu de stockage jusqu’aux étages.

Le Caporal Houde fait face à plusieurs défis dans son travail au CHSLD Auclair. Le premier défi est qu’à son arrivée, les suivis de l’état des résidents étaient faits en version papier ce qui limitait l’acheminement de l’information au personnel médical et administratif. Le second défi est de taille et concerne la distribution équilibrée, selon les besoins des étages du CHSLD, de l’équipement de protection individuel.

S’investissant cœur et âme dans l’Opération LASER, les contributions du Caporal Houde dans la bataille contre la COVID-19 au CHSLD Auclair, l’un des plus durement touchés à Montréal, font une véritable différence.

Merci Caporal Gabriel Houde pour votre service ! Merci pour votre dévouement et votre engagement à aider les personnes âgées du Québec dans les CHSLD !