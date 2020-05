Série DÉMASQUER – la personne derrière l’uniforme/le Sous-lieutenant Baciu du 4e Bataillon du R22eR

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Au cours des prochaines semaines, le professeur Dave Blackburn de l’UQO en collaboration avec 45eNord.ca vous fera découvrir le parcours unique et motivant d’une dizaine de militaires des Forces armées canadiennes qui sont sur la ligne de front (Opération LASER) dans les CHSLD du Québec pour combattre la pandémie de la COVID-19.

Ces portraits ont pour but de faire connaître la personne derrière l’uniforme militaire au grand public et de reconnaître leur dévouement exceptionnel à protéger les Québécoises et Québécois, nos personnes âgées qui ont développé notre nation.

Le Sous-lieutenant Marius Teodore Baciu: une façon de remercier son pays d’accueil

Il y a deux ans, le Sous-lieutenant Marius Teodore Baciu a joint les Forces armées canadiennes. Il est officier d’infanterie et membre du 4e Bataillon du Royal 22e Régiment à Laval. C’est d’abord et avant tout pour préserver la tradition familiale militaire et pour remercier son pays d’accueil qu’il a pris la décision de s’enrôler.

En 2000, il n’avait que quatre ans lorsque sa famille est arrivée au Canada en provenance de la Roumanie. Son père est un ex-militaire des troupes spéciales roumaines. Dès son plus jeune âge, le Sous-lieutenant Baciu était heureux de se rendre à l’unité militaire de son père et rêvait de suivre ses traces. Le père du Sous-lieutenant Baciu est aujourd’hui inspecteur à la Société des transports de Montréal. Le père et le fils posent fièrement sur l’une des photos.

L’Opération LASER est la première mission dans les FAC du Sous-lieutenant Baciu, lui qui vient à peine de compléter son cours de commandant de peloton d’infanterie. D’ailleurs, c’est dans ses responsabilités de commandant de peloton qu’il est affecté (avec son peloton) au CHSLD privé Villa Val-des-Arbres de Laval, l’un des 10 CHSLD les plus touchés de cette région.

Son travail et celui des membres de son peloton ont permis de changer plusieurs zones du CHSLD de rouge à vert. En plus de cela, ils ont pris soin des résidents et des résidentes et ont accompagné certains d’entres-eux et d’entres-elles dans les derniers moments de leur vie. Cet accompagnement auprès des résidents et des résidentes génère beaucoup d’émotions, mais permet de les réconforter et d’offrir une présence importante.

Étant dans une fonction de leadership, le Sous-lieutenant Baciu reconnait que son principal défi est de prendre soin de ses troupes. Pour lui, il est essentiel que les membres de son peloton demeurent en santé et il s’assure qu’ils respectent adéquatement toutes les procédures de décontamination, qu’ils ont suffisamment de sommeil, qu’ils s’hydratent bien et qu’ils gardent un bon moral malgré l’ampleur et les difficultés de la mission.

Pour prendre soin de sa personne, le Sous-lieutenant Baciu apprécie tout particulièrement pratiquer la boxe, le paintball, la chasse et la pêche.

Il est fier de son héritage familial militaire et admet d’emblée que son père lui a énormément appris sur les valeurs et l’éthique militaires. Cela lui est utile dans le combat actuel contre la COVID-19 dans un CHSLD du Québec, son investissement est pour lui sa manière de remercier les gens de son pays d’accueil.

Merci Sous-lieutenant Marius Teodore Baciu pour votre service ! Merci pour votre dévouement et votre engagement à aider les personnes âgées du Québec dans les CHSLD !

