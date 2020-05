Snowbirds: cérémonie de retour à la maison de la capitaine Casey

Temps de lecture estimé : 2 minutes

La cérémonie de retour à la maison de la capitaine Jennifer Casey, officière des affaires publiques des Forces armées canadiennes originaire d’Halifax, en Nouvelle-Écosse, a perdu la vie dans l’écrasement d’un CT-114 Tutor pendant un vol des Snowbirds des Forces canadiennes dans le cadre de l’opération INSPIRATION le 17 mai 2020, a eu lieu aujourd’hui.

«Tôt ce matin, notre amie et coéquipière, le capitaine Jennifer Casey, est partie d’Abbotsford sur un CC-130 J Hercules pour son voyage à Halifax», ont ont écrit les Snowbirds, la patrouille acrobatiques de l’Aviation royale canadienne, sur leur page Facebook.

«Lors d’une cérémonie privée, nous avons honoré et avons fait nos adieux final à notre camarade décédé. Face à cette tragédie, l’amour et le soutien énormes des gens de partout au Canada, mais surtout Kamloops et des Premières nations locales, ont été une lumière dans l’obscurité.», ont indiqué les Snowbirds. «Des hommages de la Légion aux cercles de batterie en passant par le soutien du quartier, cela a été extrêmement encourageant pendant une période très difficile. Nous voulons que les Canadiens, mais surtout les habitants de Kamloops, sachent que tout l’amour que vous avez montré pour Jenn, le capitaine Rich MacDougall et les Snowbirds est profondément apprécié et ne sera jamais oublié. Merci à vous.»

À Halifax, la gouverneure générale, Julie Payette, et le ministre de la Défense, Harjit Sajjan, ont assisté à la cérémonie qui a débuté au Shell Aerocentre d’Halifax, situé au 549, promenade Barnes, Enfield, en Nouvelle-Écosse, près de l’aéroport international Stanfield

La procession funèbre avec la famille, des militaires et des amis a ensuite été escortée par des policiers jusqu’au salon funéraire Atlantic Funeral Home, situé sur la route Bayers, où Jennifer Casey sera conduite à son dernier repos. et se terminera au Atlantic Funeral Home, situé au 6552, chemin Bayers, à Halifax.

«La capitaine Casey a perdu la vie en essayant d’inciter les gens partout au pays à rester chez eux, à se tenir à distance les uns des autres et à assurer leur sécurité tout en gardant le moral.», a indiqué la Défense nationale dans l’annonce de la cérémonie.

Dans cet esprit et en concordance avec ce que la capitaine Casey aurait probablement souhaité, la famille de la jeune officière de 35 ans a pour sa part encouragé les spectateurs et les participants à pratiquer l’éloignement physique pendant l’événement, et à porter du rouge et du blanc, couleurs officielles des Snowbirds, pour honorer la capitaine Casey.