Un Su-35 russe intercepte un P-8A Poseidon de l’US Navy [VIDÉO]

Pour la troisième fois en deux mois, des pilotes russes à bord de deux chasseurs Sukhoi Su-35 volant «de manière dangereuse et non professionnelle» ont intercepté mardi un avion de reconnaissance P-8A Poseidon de l’US Navy au-dessus de la Méditerranée orientale, selon la 6e flotte américaine.

Les Russes ont intercepté le Poséidon au-dessus des eaux internationales et ont volé à proximité pendant 65 minutes, selon un communiqué de la Marine publié mercredi.

«Le 26 mai 2020, un P-8A de la Marine américaine volait au dessus des eaux internationales de la Méditerranée orientale et a été intercepté par deux Su-35 russes avion sur une période de 65 minutes. L’interception a été jugée dangereuse et peu professionnel en raison de la proximité des pilotes russes sur chaque aile du P-8A simultanément, limitant la capacité du P-8A à manœuvrer en toute sécurité.», écrit la Marine américaine.

BREAKING: Another unsafe #Russian intercept of #USNavy Navy P-8 in international airspace above the Mediterranean Sea. This marks the third in two months. We expect nothing less than professional & safe interactions.https://t.co/t9Z61t9hJW