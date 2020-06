Afghanistan: explosions dans un marché, 23 civils tués

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Vingt-trois civils ont été tués lundi dans des explosions survenues dans un marché du sud de l’Afghanistan, ont indiqué les autorités afghanes, qui imputent l’attentat aux talibans.

« Ce matin à 9 h 30 (1 h heure de Montréal), les talibans ont provoqué deux explosions dans le marché du district de Sangin de la province du Helmand. Malheureusement, 23 civils ont été tués et 15 blessés », a indiqué le commandement militaire dans un communiqué.

Le gouvernorat du Helmand, dans un autre communiqué, a confirmé ce bilan, mais a fait état d’un mode opératoire différent, avec quatre obus lancés sur un bazar, puis l’explosion d’une voiture piégée.

Interrogé par l’AFP, un porte-parole des insurgés, Qari Yousuf Ahmadi, a accusé les autorités et leurs « mercenaires » d’être derrière ces explosions.

Dans un communiqué, le président afghan Ashraf Ghani a indiqué avoir appris « avec de profonds regrets » l’attaque du jour, qui a tué « des enfants et des jeunes en majorité », appelant les talibans à arrêter les violences.

President Ghani in a statement condemned the “terrorist attack” in Sangin district, Helmand, calling it “cowardly and inhuman.” Ghani once again called on the Taliban to quit violence and to accept the call of Afghans for a start to negotiations.