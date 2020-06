Afghanistan: premières frappes aériennes américaines depuis le cessez-le-feu

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Les États-Unis ont mené de premières frappes aériennes contre les talibans en Afghanistan depuis l’instauration fin mai d’un rare cessez-le-feu entre les insurgés et les forces afghanes, ont annoncé vendredi les forces américaines.

Les deux attaques aériennes ont été menées jeudi et vendredi dans deux provinces différentes, a déclaré sur Twitter Sonny Legget, porte-parole des forces américaines en Afghanistan.

Overnight, USFOR-A conducted an airstrike against 25 armed TB fighters executing a coordinated attack on an #ANDSF checkpoint in Farah Prov. This afternoon, USFOR-A conducted a strike on TB fighters attacking an ANDSF checkpoint in Kandahar Prov.