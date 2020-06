Contrat à Zodiac Hurricane pour de nouvelles embarcations polyvalentes

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Un contrat évalué à 35 millions de dollars a été attribué à Zodiac Hurricane Technologies de Delta (Colombie-Britannique), pour l’acquisition de 30 nouvelles embarcations polyvalentes pour la Marine royale canadienne.

Elles remplaceront les embarcations gonflables à coque rigide actuellement utilisées sur la flotte de frégates de la Marine royale canadienne (MRC) de la classe Halifax par une conception plus moderne et plus souple sur le plan opérationnel. Ce contrat permettra de créer ou de maintenir environ 25 emplois au Canada.

Les embarcations polyvalentes sont des bateaux petits, rapides et manœuvrables utilisés par les navires de la MRC pour effectuer un large éventail de tâches en mer, notamment des opérations de recherche et de sauvetage, d’aide humanitaire, de secours en cas de catastrophe et d’interdiction maritime pour lesquelles le Canada est devenu un leader mondial. Ces embarcations contribueront également à améliorer le soutien en matière de plongée, de transfert de cargaison et de personnel, et peuvent apporter un soutien à d’autres éléments des Forces armées canadiennes. Les 30 nouvelles embarcations devraient être livrées à la MRC d’ici le printemps 2024.

Citations

« Il est essentiel de s’assurer que nos marins sont bien équipés pour effectuer leur travail afin de maintenir le succès des opérations de la Marine royale canadienne au pays et à l’étranger. Ces nouvelles embarcations polyvalentes représentent un investissement important dans notre marine et les femmes et les hommes qui servent le Canada. En investissant dans nos communautés locales, nous contribuons à créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne canadienne. »

Harjit Sajjan, ministre de la Défense nationale.

« La Stratégie nationale de construction navale crée de bons emplois et soutient des petites et moyennes entreprises, comme Zodiac Hurricane Technologies, afin de favoriser la croissance de l’industrie maritime canadienne tout en fournissant l’équipement nécessaire à la Marine royale canadienne.»

Navdeep Bains, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie.

«Les embarcations polyvalentes améliorent la capacité de nos marins et renforcent la MRC. Qu’il s’agisse d’arraisonnement dans le cadre d’opérations d’interdiction maritime, de recherche et de sauvetage, d’aide humanitaire ou de missions d’intervention en cas de catastrophe, ces nouvelles embarcations renforceront notre capacité à effectuer diverses tâches navales essentielles. Je suis très heureux de cet ajout à la flotte, qui permettra à notre marine de rester prête à aider, prête à diriger, prête à se battre.»

Vice-amiral Art McDonald, commandant de la Marine royale canadienne.

En bref

· Les nouvelles embarcations polyvalentes auront une longueur d’environ neuf mètres, avec des sièges montés sur amortisseurs pour 12 personnes, une vitesse accrue, une configuration à deux moteurs et une mise à niveau de la suite électronique de ses communications, de sa navigation et de ses capteurs.

· Chaque frégate de la classe Halifax sera équipée de deux embarcations polyvalentes afin d’offrir aux équipages une plus grande souplesse opérationnelle pendant leur déploiement. Sur les six autres, quatre embarcations seront utilisées à des fins d’entraînement et deux d’entre elles serviront d’appareil de rechange.

· Ce contrat a été attribué à l’issue d’une procédure de mise en concurrence ouverte, équitable et transparente.

· Les frégates de la classe Halifax seront également équipées de nouvelles grues afin de s’assurer qu’elles puissent mettre à l’eau et récupérer efficacement les embarcations polyvalentes. Un contrat distinct pour les grues a été attribué le 4 avril 2019.