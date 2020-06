Donald Trump accusé d’utiliser le Pentagone à des fins politiques

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Accusé de se faire utiliser par Donald Trump à des fins politiques, le Pentagone cherchait mardi à se distancier du président américain après des propos polémiques du secrétaire à la Défense Mark Esper et le déploiement de renforts militaires autour de la Maison-Blanche.

Dans un pays où les militaires sont vénérés, le chef du Pentagone Mark Esper a semé l’inquiétude en déclarant lundi que les forces de l’ordre devaient «dominer le champ de bataille» pour rétablir l’ordre, alors que des centaines de milliers d’Américains protestent contre les brutalités policières, le racisme et les inégalités sociales exacerbées par la crise de la COVID-19.

M. Esper et le chef d’état-major américain, le général Mark Milley, se sont par ailleurs affichés aux côtés de M. Trump lorsqu’il s’est rendu à pied lundi soir devant l’église Saint John, bâtiment emblématique proche de la Maison-Blanche, dégradé la veille en marge d’une manifestation.

M. Esper était au premier rang des responsables de l’administration, près de Donald Trump, quand celui-ci s’est fait photographier devant l’église avec une bible à la main, quelques minutes après la dispersion brutale, à coups de matraques et de gaz lacrymogène, de manifestants qui protestaient pacifiquement près la Maison-Blanche.

Le général Milley a été filmé marchant en tenue de camouflage derrière M. Trump. Des images vite reprises par la Maison-Blanche dans une vidéo aux accents électoraux.

Tout ceci a semé la consternation dans l’opposition démocrate et parmi d’anciens responsables militaires.

«L’Amérique n’est pas un champ de bataille. Nos concitoyens ne sont pas l’ennemi», a tweeté un ancien chef d’état-major américain, l’ex-général Martin Dempsey.

America’s military, our sons and daughters, will place themselves at risk to protect their fellow citizens. Their job is unimaginably hard overseas; harder at home. Respect them, for they respect you. America is not a battleground. Our fellow citizens are not the enemy. #BeBetter