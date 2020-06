Escalade de Trump contre les magistrats de la CPI, menacés de sanctions économiques

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Déjà engagé dans une offensive sans précédent contre la Cour pénale internationale, Donald Trump a encore haussé le ton jeudi en annonçant des sanctions économiques pour dissuader la juridiction de poursuivre des militaires américains pour leur implication dans le conflit en Afghanistan.

« Le président a autorisé des sanctions économiques contre des responsables de la Cour pénale internationale qui prendraient part directement à tout effort pour enquêter sur des militaires américains, ou pour les inculper, sans le consentement des Etats-Unis », a annoncé la Maison Blanche dans un communiqué.

« Nous ne pouvons pas rester les bras croisés pendant que nos gars sont menacés par un tribunal bidon — et nous ne le ferons pas », a ensuite martelé le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo, s’affichant devant la presse avec ses collègues de la Défense et de la Justice ainsi que le conseiller présidentiel à la sécurité nationale, lors d’une démonstration de force médiatique.

Il s’agit d’une riposte directe à la décision en appel prise en mars par la juridiction qui siège à La Haye, aux Pays-Bas, d’autoriser l’ouverture d’une enquête pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité en Afghanistan malgré l’opposition de l’administration Trump.

Mike Pompeo avait à l’époque dénoncé une décision « irréfléchie », d’autant qu’elle intervenait « quelques jours seulement » après la signature d’un accord historique entre les Etats-Unis et les talibans afghans.

L’enquête souhaitée par la procureure de la Cour, Fatou Bensouda, vise entre autres des exactions qui auraient été commises par des soldats américains dans le pays où les Etats-Unis mènent depuis 2001 la plus longue guerre de leur histoire. Des allégations de tortures ont également été formulées à l’encontre de la CIA.

« Cette attaque contre la CPI vise à nier toute justice pour les victimes de crimes graves en Afghanistan, en Israël ou en Palestine », a déploré Andrea Prasow, de l’organisation Human Rights Watch. « Les pays qui soutiennent la justice internationale devraient s’opposer publiquement à cette tentative flagrante d’obstruction. »

US seeks to sanction #ICC prosecutors simply for doing their job–striving to hold those responsible for war crimes to account. ⚖



The Trump administration’s contempt for the global rule of law is plain. #ICC member countries should make clear this bullying won’t work. pic.twitter.com/GUuDKZ19B2