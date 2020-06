Journée des Forces armées canadiennes 2020

Temps de lecture estimé : 4 minutes

Aujourd’hui, en cette Journée des Forces armées canadiennes, alors que le Canada rend hommage aux membres actuels et anciens ainsi qu’à leurs familles, pour les services exceptionnels qu’ils ont rendus au pays, les chefs militaires et les dirigeants canadiens ont salué et remercié ceux qui portent l’uniforme et ceux qui les soutiennent.

À l’occasion de la Journée des Forces armées canadiennes, le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd’hui une déclaration que nous reproduisons ici intégralement.

«Aujourd’hui, nous remercions les membres actuels et passés des Forces armées canadiennes pour leur dévouement, leur courage et leur générosité, alors qu’ils mettent régulièrement leur vie en danger pour protéger notre pays, nos valeurs et notre mode de vie.

«Qu’ils soient déployés loin de chez eux dans le cadre de missions de combat ou d’opérations de paix, ou encore à travers le pays pour porter secours à des sinistrés, les membres des Forces armées canadiennes sont toujours prêts à servir. C’est encore le cas aujourd’hui. Lorsque la pandémie de COVID-19 a commencé à menacer la santé et la sécurité de nos grands-parents, de nos parents et de nos aînés, les Canadiens en uniforme ont une fois de plus répondu présents et ont offert leur aide dans les établissements de soins de longue durée et les résidences pour aînés. Quand nous avons eu le plus besoin d’eux, ils étaient là pour nous avec compassion et professionnalisme. Dans ces moments difficiles, il est rassurant de savoir que nous pouvons toujours compter sur les membres des Forces armées canadiennes.

« Journée des FAC. Notre capacité à servir notre pays dépend du soutien que nous recevons de nos proches. Aujourd’hui, je remercie ceux qui portent l’uniforme et ceux qui les soutiennent, nos héros obscurs. Sans votre appui, nous ne pourrions pas accomplir notre mission. » JV pic.twitter.com/bdZfqlheiK — General Jonathan Vance (@CDS_Canada_CEMD) June 7, 2020

«Cette année a été difficile pour tous les Canadiens, et ceux qui portent l’uniforme ont vécu plusieurs tragédies. Ensemble, nous avons pleuré le décès de six membres des Forces armées canadiennes dans l’accident d’un hélicoptère CH-148 Cyclone près de la Grèce. Peu de temps après, nous avons également pleuré le décès d’une membre de la famille des Snowbirds en Colombie-Britannique. La mort de ces héroïnes et héros courageux nous rappelle tout ce qu’ils sacrifient pour que nous puissions vivre en sécurité et profiter de la liberté et des valeurs que nous chérissons.

«Dans cet hommage à nos militaires, nous devons aussi remercier leurs familles et leurs proches. Ces familles font d’énormes sacrifices, font face à des défis uniques et sont une importante source de force et de soutien pour nos forces armées. Merci.

«Au nom du gouvernement du Canada, je remercie les membres passés et actuels des Forces armées canadiennes et leurs familles pour leur engagement inébranlable. La vie dont jouit la population canadienne est possible grâce au service et aux sacrifices de ceux qui sont toujours prêts à défendre notre peuple et les valeurs qui nous sont précieuses. »

Tous les jours, je suis reconnaissant du travail des @ForcesCanada pour nous protéger ici & ailleurs, mais en cette #JournéedesFAC, je leur exprime ma plus profonde gratitude & admiration. Merci pour votre service & professionnalisme & merci à toutes les familles militaires. pic.twitter.com/Un8pgv2F20 — Harjit Sajjan (@HarjitSajjan) June 7, 2020

Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale, et Lawrence A. MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, ont eux aussi fait une déclaration (commune) aujourd’hui pour souligner la Journée des Forces armées canadiennes.

«Aujourd’hui, en cette Journée des Forces armées canadiennes, nous rendons hommage aux membres actuels et anciens des Forces, ainsi qu’à leurs familles, pour les services exceptionnels qu’ils ont rendus au Canada, et nous les remercions pour leurs efforts constants en vue d’assurer la protection de toute la population canadienne et des intérêts canadiens ».

«Nous avons subi de multiples tragédies au cours des derniers mois, y compris la perte de militaires des FAC lors d’opérations à l’étranger et ici au pays. Nous sommes de tout cœur avec les familles de ceux et celles qui sont tombés au combat. Les jours comme ceux-ci, il est si important de s’arrêter et de remercier ceux et celles qui se sont courageusement engagés pour leur pays.

«L’altruisme dont font preuve nos hommes et femmes soldats, marins et aviateurs qui représentent notre pays avec fierté et professionnalisme, entraîne des changements positifs dans notre mode de vie et dans le monde entier.

«Plus récemment, nos militaires des Forces armées canadiennes ont été appelés, en réponse à la pandémie de la COVID-19, à apporter leur aide dans des centres de soins de longue durée au Québec et en Ontario, tandis que les Rangers canadiens soutiennent les collectivités du Nord dans tout le pays. Nous sommes fiers du soutien continu de nos militaires à tous les Canadiens et à toutes les Canadiennes en temps de besoin. Nous serons toujours là pour prendre soin des femmes et des hommes courageux qui nous protègent.

«Nous devons également rendre un hommage particulier à nos familles de militaires, pour leurs sacrifices et leurs contributions à nos missions. Ces familles sont sans aucun doute un élément essentiel de l’Équipe de la Défense.

«Au nom de tous les Canadiens et de toutes les Canadiennes, nous vous remercions, membres actuels et anciens des Forces armées canadiennes, et leurs familles. Vous êtes tous vraiment remarquables. »

Ce 7 juin 2020 à 19h00 HAE aura lieu le Concert virtuel de la Journée des FAC 2020 commandité par BMO et présenté par les SBMFC (Services de bien-être et moral des Forces canadiennes), réunissant une brochette d’artistes canadiens qui se produiront dans le cadre du concert virtuel en guise de remerciement aux troupes: Simple Plan, Kardinal Offishall, KiraIsabella, MOON Vs. SUN et Claudia Bouvette.