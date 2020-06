Temps de lecture estimé : 2 minutes

Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale, et Lawrence A. MacAulay, ministre d’Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, ont fait la déclaration suivante aujourd’hui à l’occasion de la Journée nationale des peuples autochtones:

« Nous soulignons aujourd’hui la Journée nationale des peuples autochtones, une journée visant à reconnaître et à honorer les Premières Nations, les Inuits et les Métis du Canada pour leur contribution essentielle au tissu social de notre pays.

Le ministère de la Défense nationale et Anciens Combattants Canada s’unissent pour souligner le courage des femmes et des hommes autochtones qui, par milliers, ont servi pendant les Première et Seconde guerres mondiales, la guerre de Corée, la guerre du Golfe, le conflit en Afghanistan ainsi que dans le cadre de nombreuses autres opérations militaires.

Les peuples autochtones ont une longue et fière histoire de service militaire pour notre pays. Leurs contributions, d’hier et d’aujourd’hui, à la force et à l’unité de nos forces armées ont été essentielles pour assurer la sécurité de notre pays et préserver nos droits et libertés.

Pour la journée nationale des peuples autochtones, remercions les Premières Nations, Inuits & Métis pour leur service & contribution incommensurable aux @ForcesCanada. Ils sont une source de force, & d’inspiration.



Meegwetch, Marsee, & ᖁᔭᓐᓇᒦᒃpic.twitter.com/aG6ZeO0cj2 — Harjit Sajjan (@HarjitSajjan) June 21, 2020

Les Autochtones ont une forte tradition de service militaire. Plus de 12 000 Inuit, Métis et membres des Premières Nations auraient servi pendant la Première et la Seconde Guerres mondiales et la guerre de Corée. Bien d’autres ont servi notre pays depuis.#LeCanadasesouvien pic.twitter.com/PkYSlFq5W4 — Anciens Combattants (@VeteransFR_CA) June 21, 2020

Près de 2 800 Autochtones servent actuellement avec la même passion et la même fierté que ceux qui les ont précédés. Exerçant divers métiers à l’échelle des Forces armées canadiennes, ce sont des leaders exceptionnels d’un océan à l’autre.

Il s’agit de gens comme le sergent Donald James Lickers, membre des Haudenosaunee (Sénécas) et membre des Forces armées canadiennes depuis 2002, qui participe aussi aux initiatives de recrutement et aux programmes de diversité des FAC, en plus d’être membre du Groupe consultatif des Autochtones de la Défense. Le Sgt Lickers dit qu’il appuie et conseille le commandement et ses pairs sur des questions touchant les Autochtones dans les FAC, tout en préservant ses identités en tant que membre des FAC et membre des Premières Nations. Le Sgt Lickers a reçu les enseignements requis pour porter le bâton à exploits des Forces armées canadiennes et prendre soin du bien-être spirituel de celui-ci. L’Équipe de la Défense est reconnaissante de pouvoir compter sur une personne qui possède autant de connaissances traditionnelles et d’expérience que le Sgt Lickers.

En raison des circonstances uniques de la pandémie de COVID-19, nous ne sommes pas en mesure de célébrer cette journée de la même manière qu’au cours des dernières années. Nous invitons donc tous les Canadiens à reconnaître et honorer en toute sécurité le patrimoine unique et les cultures diverses des peuples autochtones en participant à des activités qui respectent les règles de distanciation physique, telles que la lecture d’une copie numérique d’un des livres de la liste de lecture des #LecturesAutochtones ou la visite d’une exposition virtuelle d’un musée.

Aujourd’hui, en cette Journée nationale des peuples autochtones, nous remercions les membres des Premières Nations, les Inuits et les Métis pour leurs précieux services et leur contribution inestimable. Ils sont une source de force et d’inspiration pour toute la population.»