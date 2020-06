La revue militaire du 01 au 07 juin 2020

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Un rapport préliminaire révèle ce qui semble être la cause de l’accident du CT114161 Tutor des Snowbirds, dans lequel a péri le 17 mai la capitaine Jennifer Casey, officière des Affaires publiques de l’équipe de patrouille acrobatique et a été blessé le pilote, le capitaine Richard MacDougall.

Un impact avec un oiseau serait la cause de l’accident tragique du Snowbird à Kamloops [PHOTO] >>

Et s’est conclue en début de semaine l’opération de récupération qui était dirigée par une équipe conjointe des Forces armées canadiennes (FAC) et de la United States Navy (USN) qui visait à récupérer le Cyclone qui s’est abîmé en mer Ionienne le 29 avril.

L’opération de récupération du Cyclone disparu en mer Ionienne est terminée >>

Ici, l’avenir de l’opération LASER dans les CHSLD du Québec ne fait pas l’unanimité. Retirer les militaires des CHSLD ou prolonger la mission jusqu’au 15 septembre ? Deux opinions s’affrontent. «Retirez les militaires, ils ont accompli leur mission et s’occuper des aînés plus longtemps, ce n’est pas leur rôle !» ou «Qu’il continuent jusqu’à ce que Québec reprenne parfaitement le contrôle de la situation !»

Op LASER: le désengagement des militaires déployés dans les CHSLD devrait s’accélérer bientôt >>

CHSLD: Trudeau aura du «sang sur les mains» s’il décide de retirer les militaires >>

Mais, loin de la polémique, la série DÉMASQUER se poursuit alors qu’au fil des semaines, Dave Blackburn et 45eNord.ca ont présenté le parcours d’encore d’autres militaires sur la ligne de front dans les CHSLD du Québec pour combattre la pandémie de la COVID-19.

Série DÉMASQUER – la personne derrière l’uniforme/le Bombardier Charette du 2e Régiment d’artillerie de campagne >>

Série DÉMASQUER – la personne derrière l’uniforme/la Capitaine Tania Desroches >>

Série DÉMASQUER – la personne derrière l’uniforme/Caporal-chef Brunelle du 12 RBC >>

Et dans un autre registre, la Défense annonce deux contrats:

Contrat à Zodiac Hurricane pour de nouvelles embarcations polyvalentes >>

Les Forces armées canadiennes remplacent deux Challenger en service depuis 30 ans >>

Aussi dans l’actualité

Aux États-Unis, accusé d’utiliser le Pentagone à des fins politiques, Dinald Trump est désavoué par une brochettes de leaders militaires et même son ministre de la Défense se désolidarise de lui.

Donald Trump accusé d’utiliser le Pentagone à des fins politiques >>

Manifestations: Trump désavoué par son ministre de la Défense qui ne veut pas déployer l’armée >>

Les relations de Trump avec son armée sont au plus mal >>

Au Sahel, sommée par le président Emmanuel Macron d’obtenir des résultats au Sahel, l’armée française peut se targuer avec l’élimination de l’émir d’AQMI d’un «succès majeur»:

Le chef d’Al Qaïda au Maghreb islamique tué au Mali par les forces françaises >>

Chef d’AQMI tué: un «succès majeur» pour l’armée française, pressée d’obtenir des résultats au Sahel >>

En France, les cérémonies du 76e anniversaire du Débarquement de Normandie, le 6 juin 1944, se sont déroulées samedi à huis clos et sans vétérans, dans une ambiance formelle due à l’épidémie de COVID-19.

76e anniversaire du jour J et de la bataille de Normandie >>

Et ici, la semaine se termine aussi sur des célébrations virtuelles alors que la Journée des Forces armées canadiennes s’achève un Concert virtuel de la Journée des FAC 2020, mais réunissant néanmoins une brochette d’artistes canadiens tels Simple Plan, Kardinal Offishall, KiraIsabella, MOON Vs. SUN et Claudia Bouvette.

Journée des Forces armées canadiennes 2020 >>

