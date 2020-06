La revue militaire du 15 au 21 juin 2020

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Comme chaque semaine depuis plus de sept ans, 45eNord.ca retient pour vous l’essentiel de l’actualité de la semaine écoulée.

La semaine commence mal avec l’échec du Canada à obtenir un siège au Conseil de sécurité de l’ONU, échec que le premier ministre avait relativisé d’avance en déclarant »quels que soient les résultats, le Canada va continuer d’utiliser tous ses moyens, d’être impliqué et d’avoir un impact positif dans le monde », mais…

Le Canada perd sa bataille pour obtenir un siège au Conseil de sécurité de l’ONU >>

Au Québec, l’op LASER, qui avait commencé par 5 CHSLD, puis 13, puis 25, aura finalement amené les Forces armées canadiennes à intervenir dans plus de 40 CHSLD (en vérité 48 d’ici la fin de l’opération vendredi prochain).

Op LASER: depuis la fin avril, les Forces armées canadiennes sont intervenus dans 43 CHSLD >>

Pendant ce temps, les opérations reprennent.

COVID-19: soutien aérien des Forces armées canadiennes pour transporter du matériel médical et humanitaire >>

Le processus d’acquisition est toujours … «fidèle sa réputation», sa «mauvaise» réputation, s’entend.

Coût total du projet des deux ravitailleurs de la Marine royale canadienne: une hausse de 1,5 milliards $ >>

La Défense lance les appels d’offres pour les infrastructures avant même le choix des chasseurs ! >>

ACC nous sort une autre étude aux résultats qui ne surprennent personne.

Le risque de suicide chez les vétérans plus élevé que dans la population générale, confirme l’étude 2019 d’ACC >>

Mais on réussit quand même à finir la semaine avec quatre, mais oui, quatre bonnes nouvelles.

Nouvelle indemnité de risque pour les militaires en première ligne dans la lutte contre la COVID >>

Les restes des membres de l’équipage retrouvés au site d’écrasement du Stalker 22 identifiés >>

Fin de la pause opérationnelle de la flotte de CH-148 Cyclone >>

Première cérémonie non-virtuelle depuis le début de la pandémie pour l’anniversaire de la Guerre de Corée >>

Aussi dans l’actualité

Sur la scène internationale, notre ministre de la Défense réaffirme à l’OTAN que la participation de la communauté internationale est essentielle pour atténuer les conséquences de la crise de la COVID-19 sur la sécurité et la stabilité.

Harjit Sajjan a conclu sa participation à la réunion des ministres de la Défense de l’OTAN >>

La Chine continue à être tout aussi détestable.

Chine: Michael Kovrig et Michael Spavor inculpés d’espionnage, Ottawa extrêmement préoccupé >>

Et, pendant que l’Amérique, incapable et ne voulant plus assumer le rôle de leader mondial qu’elle avait jadis, les yeux tournées qu’elle a vers ses problèmes internes, les nuages s’amoncellent ailleurs dans le monde. Tout particulièrement, cette semaine, en Asie.

Les «Boogaloo», nouvelle menace extrémiste, un sergent de la US Air Force inculpé >>

Pyongyang détruit le bureau de liaison intercoréen, ancien symbole de la détente >>

Pyongyang menace de renforcer sa présence militaire près de la Zone démilitarisée >>

Premier affrontement militaire meurtrier entre l’Inde et la Chine en 45 ans >>

Renforts indiens dans la zone du choc meurtrier avec la Chine >>

Et, note finale cette semaine, la conclusion d’une affaire d’agression sexuelle fait un bruit inhabituel au Saguenay.

À Bagotville, le major Éric Duquette rétrogradé au rang de capitaine >>

Bonne semaine !