La revue militaire du 22 au 28 juin 2020

Alors que s’achève, cette semaine, l’opération LASER dans les CHSLD et que la Croix-Rouge se prépare à prendre la relève, le colonel Tim Arsenault, commandant de la composante terrestre de la Force opérationnelle interarmées Est, a accepté tout en faisant le bilan de l’opération, de répondre d’un point de vue strictement militaire à plusieurs questions qui…traînaient dans le paysage.

Aussi dans l’actualité

Javad Zarif l’avait promis au ministre canadien des Affaires étrangères, l’Iran a officiellement «demandé l’assistance technique» du Bureau d’enquêtes et d’analyses (BEA) français pour réparer et télécharger les données des boîtes noires du Boeing ukrainien abattu par erreur en janvier par l’Iran au-dessus de Téhéran, a annoncé vendredi le BEA, et le Bureau de la sécurité des transports canadien participera à l’analyse.

Cette semaine, à l’occasion de la Journée nationale du souvenir des victimes de terrorisme le Canada s’est rappelé la pire attaque terroriste de son histoire lorsqu’une bombe a explosé le 23 juin 1985 sur le vol 182 d’Air India et a tué 329 passagers et membres de l’équipage, dont la plupart étaient des Canadiens.

C’était aussi cette semaine, le 70e anniversaire du début de la guerre de Corée, un conflit inachevé qui continue de nous empoisonner.

Aux États-Unis, un soldat américain de 22 ans a été inculpé à New York pour avoir aidé un groupuscule néonazi à préparer une attaque contre sa propre unité en Turquie qui visait à causer des «pertes massives».

