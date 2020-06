Le Canada réaffirme son engagement à l’égard de la Coalition contre Daech

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, a réitéré aujourd’hui l’engagement du Canada à l’égard de la Coalition internationale contre Daech lors d’une réunion virtuelle des ministres des Affaires étrangères de la Coalition.

Le ministre a mis en évidence les contributions du Canada à la Coalition dans ses cinq domaines d’action en Irak et en Syrie, dont la prévention des mouvements de combattants terroristes étrangers aux frontières et la lutte contre le financement et l’infrastructure économique de Daech.

Le ministre a également salué la confirmation de la nomination du premier ministre irakien, Mustafa al-Kadhimi, et a promis l’engagement du Canada à travailler avec le nouveau gouvernement irakien.

Le Canada fournit une aide humanitaire aux personnes les plus touchées par les conflits en Irak et en Syrie, en outre aux réfugiés qui ont fui vers les pays voisins comme la Jordanie et le Liban.

Citations

«Le Canada reste fidèle à son engagement à l’égard de la Coalition internationale et à ses efforts pour assurer la défaite définitive de Daech. Bien que le groupe terroriste ne contrôle plus de territoire, il demeure une puissante menace. Nous continuerons à coordonner les efforts avec nos partenaires pour promouvoir la sécurité et la stabilité dans la région.»

François-Philippe Champagne, ministre des Affaires étrangères

« Le Canada, en collaboration avec ses partenaires, s’est engagé à créer un monde pacifique et prospère qui profite aux Canadiens et aux citoyens de tous les pays. Nous savons que la lutte contre les menaces à la stabilité mondiale renforce la sécurité et la prospérité, tant au pays qu’à l’étranger. Les Forces armées canadiennes ont toujours contribué aux opérations multinationales et continueront à faire leur part pour contribuer à l’instauration d’une plus grande paix dans le monde. »

Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale

En rencontre avec Falih al-Fayyad, conseiller à la sécurité nationale du Premier ministre, pour discuter des activités élargies de la mission de l #OTAN en Irak. Notre but demeure d’aider à bâtir des institutions irakiennes de défense et de sécurité plus efficaces et durables. pic.twitter.com/lP2r1HR75m — Major-général Jennie Carignan (@Comd_NMI) May 22, 2020

Faits en bref

De 2016 à 2021, le Canada investit jusqu’à 3,5 milliards de dollars pour répondre aux crises en Irak et en Syrie et faire face à leur impact sur la région.



Une partie du financement du Canada comprend jusqu’à 1,4 milliard de dollars en aide humanitaire destinée aux populations les plus vulnérables en Irak, en Syrie, en Jordanie et au Liban. Le Canada est un des principaux donateurs humanitaires dans la région.



Le Canada envoie des militaires dans le cadre des efforts de la Coalition et de la mission de l’OTAN en Irak, qui est dirigée par le major général canadien Jennie Carignan jusqu’en novembre 2020. Pour le moment, une partie du personnel est redéployé temporairement en raison de la pandémie de Covid-19.

À lire aussi:

Communiqué ministériel conjoint du groupe de la Coalition internationale contre Daech >>

Nouveau commandant de la Force opérationnelle interarmées – IMPACT et de la Force opérationnelle du Centre ­­>>