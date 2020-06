Le Canada se joint à la Coalition internationale pour le Sahel

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, et le ministre de la Défense nationale, Harjit S. Sajjan, ont annoncé aujourd’hui que le Canada se joindra à la Coalition internationale pour le Sahel. Le ministre Champagne fera partie du groupe restreint de ministres des Affaires étrangères de la Coalition.

Lors de réunions virtuelles avec leurs homologues respectifs, les ministres Champagne et Sajjan ont réitéré l’engagement du Canada à l’égard des pays du Sahel pour faire progresser leurs priorités en matière de paix et de sécurité, de développement économique et social, de gouvernance inclusive, d’égalité des genres et de lutte aux changements climatiques.

Les ministres ont aussi souligné l’engagement du Canada en faveur de l’aide internationale au Sahel, et ont insisté sur la volonté du Canada de contribuer aux efforts internationaux visant à stabiliser la région, en participant à des opérations, à des exercices et à des initiatives de renforcement des capacités.

Citations

«Le Canada est fier d’être partenaire de la Coalition internationale pour le Sahel. Nous avons hâte de travailler avec les pays du Sahel ainsi que nos partenaires internationaux pour aider à rétablir la paix, la stabilité et la prospérité dans la région.»

– François-Philippe Champagne, ministre des Affaires étrangères

«Le Canada reste déterminé à travailler avec ses partenaires dans le monde entier. Notre politique de défense Protection, Sécurité, Engagement démontre notre volonté de faire notre part pour la communauté internationale. Nous continuerons à contribuer aux efforts mondiaux pour accroître la sécurité et la stabilité au sein de la région du Sahel.»

– Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale

Faits en bref